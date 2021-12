Armando Incarnato avrebbe una fidanzata cubana fuori da Uomini e Donne: una foto lo incastra (FOTO)

In queste ore sul web è trapelata una notizia alquanto interessante che riguarda Armando Incarnato, il cavaliere, ormai, storico protagonista di Uomini e Donne, è stato accusato di avere una fidanzata. La segnalazione è stata fatta dapprima da Tina Cipollari nel corso della puntata del giorno 1 dicembre del talk show pomeridiano.

La frase pronunciata dalla donna in prima battuta, però, è stata confermata anche da alcuni utenti del web. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le accuse a Uomini e Donne su Armando

Non è la prima volta che a Uomini e Donne spuntano segnalazioni su Armando Incarnato. Il cavaliere, nella scorsa puntata è stato accusato da Tina Cipollari di avere una fidanzata al di fuori del programma. La donna in questione sarebbe cubana e lavorerebbe in un negozio di parrucchieri in cui lui è solito recarsi. Tina ha diffuso questa indiscrezione in quanto Armando è sempre intervenuto per criticare Isabella e molti altri esponenti del trono over.

La Cipollari, allora, ha sentito il bisogno di mettere a tacere il napoletano dicendo che lui è il primo su cui piovono costanti e incessanti segnalazioni sul web. Armando, però, ha smentito queste voci ed ha esortato l’opinionista a portare delle prove in studio di quanto detto invece che limitarsi solo alle chiacchiere. Ebbene, a quanto pare, queste fantomatiche prove pare siano apparse sui social. L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha dichiarato di essere in possesso di informazioni molto compromettenti sul cavaliere.

La segnalazione su Incarnato confermata anche sui social

Nello specifico, stando a quanto trapelato da questi pettegolezzi, pare che Armando Incarnato abbia davvero una fidanzata cubana al di fuori degli studi di Uomini e Donne. Anche questa segnalazione ha confermato il fatto che la donna lavori nel salone di parrucchieri che lui frequenta e, tra le altre cose, gestisce. A compromettere ancora di più la posizione del giovane, poi, ci ha pensato un’altra foto.

In tale immagine si vede il napoletano intento a fotografarsi dopo essersi fatto fare una piega all’interno del negozio in questione. In molti, sono convinti del fatto che si tratti proprio del salone in cui lavora la sua presunta fidanzata. La notizia è recentissima, pertanto, Armando non ha ancora avuto modo di replicare a tono alla faccenda. Non ci resta che attendere per scoprire se lo farà.