Valentina Nulli sul trono di Uomini e Donne? Lei rivela come stanno le cose (VIDEO)

In questi giorni, l’influencer Amedeo Venza ha diffuso sul web un’indiscrezione in cui ha rivelato che Valentina Nulli potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne. Da molto tempo si sta parlando di dare luogo ad una versione vip del talk show pomeridiano e la notizia sta prendendo sempre più piede in questo periodo.

La prima ad inaugurare questo nuovo format potrebbe essere proprio l’ex di Tommaso Eletti. Ad ogni modo, la donna ha deciso di rispondere a questi pettegolezzi trapelati in questi giorni, pertanto, vediamo come stanno davvero le cose.

Il rumor su Valentina a Uomini e Donne

Amedeo Venza ha pubblicato da qualche giorno un post sul suo profilo Instagram in cui ha annunciato che Valentina Nulli potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne. Il tutto dovrebbe verificarsi a partire dal prossimo anno, periodo in cui Maria De Filippi potrebbe dare il via alla variante vip del trono. La voce è arrivata direttamente alle orecchie della diretta interessata, la quale ha deciso di rispondere a tutte le insinuazioni trapelate in questo periodo.

Valentina ha registrato delle Instagram Stories in cui, innanzitutto, ci ha tenuto a criticare il tono accusatorio adoperato dall’influencer. La protagonista, infatti, ha ribadito che non ci sarebbe nulla di male nel caso in cui decidesse di prendere parte al talk show di Maria De Filippi. Ad ogni modo, almeno per il momento pare non sia arrivata ancora nessuna proposta ufficiale da parte dello staff.

La Nulli sbotta sui social

Valentina Nulli, dunque, è rimasta basita nell’apprendere che l’influencer fosse a conoscenza di questa notizia su Uomini e Donne prima ancora che lo sapesse lei. In seguito, poi, l’ex di Tommaso Eletti ha voluto anche spendere qualche parola per difendersi e per tutelare la sua immagine. In particolare, ha detto che qualora andasse realmente sul trono sarebbe sicuramente capace di portare contenuti ben più importanti e di spessore rispetto a tanti altri protagonisti che si sono susseguiti nel programma.

A questa risposta, Amedeo ha replicato dicendo che la Nulli stesse solamente mettendo le mani avanti in quanto il suo primo obiettivo sarebbe quello di prendere parte al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per capire come si evolverà la faccenda e, soprattutto, se la donna riceverà davvero la proposta dalla De Filippi.