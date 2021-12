Uomini e Donne anticipazioni puntata di venerdì: torna Giulia De Lellis, nuovo spasimante per Gemma

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda venerdì 3 dicembre rivelano che Gemma continuerà ad essere in collegamento attraverso webcam a causa del covid. In studio, in compenso, ci sarà un grande ritorno, ovvero, quello di Giulia De Lellis.

L’ex corteggiatrice del talk show pomeridiano tornerà nel programma di Canale 5 in riferimento al libro che ha scritto la caporedattrice Raffaella Mennoia ispirandosi ad alcuni ex volti della trasmissione. Scopriamo, dunque, tutto quello che accadrà.

Anticipazioni venerdì: sorpresa per Gemma

Nella puntata di venerdì 3 dicembre di Uomini e Donne dovrebbe partire la prima parte della registrazione effettuata il 19 novembre. La puntata comincerà con Maria De Filippi che, come sempre, si collegherà con Gemma Galgani. Quest’ultima continuerà ad essere a chiusa in casa a causa del covid. La donna dirà di stare abbastanza bene, tuttavia, pare sia ancora positiva, pertanto, non può lasciare la sua abitazione.

Ad ogni modo, malgrado questo, la donna farà la conoscenza di un nuovo corteggiatore. La conduttrice farà entrare in studio una persona giunta nel programma per fare la conoscenza della dama bianca. Per cause di forza maggiore, chiaramente, i due non potranno incontrarsi dal vivo, tuttavia, non appena la donna si riprenderà e tornerà in studio i due potranno vedersi. Nel corso della messa in onda, poi, ci sarà anche un’ospite a sorpresa, ovvero, Giulia De Lellis.

Il ritorno di Giulia De Lellis a Uomini e Donne

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne presenzierà, dunque, nella puntata di venerdì e avrà modo di commentare il libro scritto da Raffaella Mennoia. La sua presenza in studio, quindi, dimostrerà che è proprio lei la protagonista della seconda coppia citata dalla caporedattrice all’interno della sua opera letteraria incentrata sul programma. La giovane, dunque, avrà anche la possibilità di intervenire su alcune dinamiche che si verificheranno nel corso della messa in onda.

Restando sempre in tema di trono over, poi, vedremo che Isabella sarà davvero al settimo cielo per la conoscenza con Fabio. I due, infatti, saranno davvero sul punto di lasciare la trasmissione, tuttavia, la donna non potrà fare a meno di mostrarsi ancora titubante. Tra Ida e Diego, invece, non ci sarà nessun modo per recuperare. Dopo l’ennesima discussione avvenuta durante la puntata del 2 dicembre, infatti, i due hanno deciso di chiudere definitivamente tutti i ponti.