GF Vip, Alex Belli non si trattiene più e svela la notte d’amore passata con Soleil (VIDEO)

Alex Belli e Soleil Sorge ormai non si trattengono più e sono un fiume in piena al GF Vip, specie durante la notte. I due ragazzi ieri avevano avuto un alterco, che li ha portato ad inasprire un po’ gli animi.

Tuttavia, nel corso della notte si sono riavvicinati e l’attore non ha risparmiato ai suoi coinquilini i dettagli di quella notte magica. Scopriamo, dunque, che cosa è successo.

Le confessioni nella notte tra Alex e Soleil

In queste ore Alex Belli si è lasciato andare ad una confessione inaspettata con alcuni compagni d’avventura in cui ha parlato di una notte speciale trascorsa con Soleil. Nello specifico, i due protagonisti avevano discusso a causa di alcune incomprensioni verificatesi durante la diretta del GF Vip di lunedì sera. Per fortuna, però, la notte ha portato consiglio e non solo. I due ragazzi, infatti, si sono riavvicinati sotto le coperte ed hanno deciso di gettarsi il passato alle spalle e di fare la pace.

Mentre i due si trovavano sotto al piumone, Alex ha fatto una dichiarazione spiazzante alla ragazza. In particolare, ha dichiarato di essere stanco di continuare a doversi nascondere e a vergognarsi per ciò che sente per la Sorge. L’attore ha detto alla sua interlocutrice che non devono più nascondersi in quanto a vergognarsi dovrebbero essere le persone che si odiano e non quelle che si amano. Con queste parole, dunque, il protagonista ha confermato, ancora una volta, di provare amore per Soleil. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Vip (@gfvipvideo)

La notte d’amore tra i due concorrenti del GF Vip

I due, poi, si sono scambiati delle confessioni inaudibili. All’indomani, però, Alex Belli si è lasciato molto andare con alcuni compagni d’avventura ed ha raccontato della notte spettacolare passata con Soleil al GF Vip. Il giovane ha parlato con il nuovo arrivato Biagio D’Anelli ed ha detto che la gente dovrebbe uscire dal preconcetto secondo il quale si debba per forza amare una sola persona. Nella vita si possono amare anche più donne contemporaneamente.

Il suo interlocutore è rimasto alquanto basito dinanzi le dichiarazioni dell’attore. Quest’ultimo, poi, ha proseguito dicendo di aver trascorso una notte davvero indimenticabile con Soleil in quanto i due si sono finalmente riappacificati e ritrovati. Belli, poi, ancora una volta ha detto che dell’amore che prova per la Sorge non deve assolutamente vergognarsi. Insomma, parole davvero pesanti quelle da un uomo “sposato”.