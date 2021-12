Uomini e Donne, Alessandro pubblica una storia contro Ciprian e Andrea Nicole, poi cancella tutto (FOTO)

Come i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di apprendere, Andrea Nicole e Ciprian hanno lasciato il programma in un modo un po’ insolito e Alessandro si è “vendicato” sui social. Il ragazzo, infatti, ha pubblicato una Instagram Storie abbastanza esplicita contro i due protagonisti.

Tuttavia, dopo pochissime ore l’ha rimossa, ma noi siamo comunque riusciti a salvarla grazie ad Amedeo Venza, che l’ha pubblicata sul suo profilo Instagram. Scopriamo, dunque, quello che è successo.

Il post di Alessandro contro Ciprian e Andrea Nicole

Nella precedente registrazione di Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian hanno raccontato di essersi visti di nascosto, ragion per cui hanno lasciato il programma e Alessandro non l’ha presa certamente bene. I due protagonisti sono andati via dalla trasmissione tra le critiche del pubblico, che non ha potuto fare a meno di mettere in dubbio la veridicità dei loro comportamenti. Nel corso della puntata, Alessandro è rimasto piuttosto pacato, come suo solito, ma sui social ha deciso di replicare in modo alquanto stizzito.

Il giovane, infatti, ha pubblicato un post all’interno del quale ha asserito che lui andrà avanti sempre a testa alta in quanto si reputa un “leone”. Nella vita, però, esistono anche i “cani”, i quali sono soliti gioire sui cadaveri dei leoni. Tuttavia, si tratta di festeggiamenti davvero miseri e di poco conto in quanto, alla fine, un leone resta sempre un leone e un cane resta un cane. (Continua dopo la foto)

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne cancella tutto

Queste parole di Alessandro hanno tutta l’aria di essere una velenosa frecciatina contro Ciprian e Andrea Nicole. Ad ogni modo, dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione di questo contenuto, il giovane ha cambiato idea ed ha deciso di rimuovere il contenuto dal suo profilo. Il motivo, molto probabilmente, risiede nel fatto che i protagonisti di Uomini e Donne sono obbligati a non fare spoiler sui social prima della messa in onda delle puntate.

Con questo post, infatti, si ‘è evinto chiaramente che potesse trattarsi di una frecciatina riferita a quanto accaduto in studio durante la precedente registrazione, pertanto, Alessandro ha deciso di rimuovere tutto. Nel frattempo, la neo-coppia è ancora assente dai social. Fino a quando la puntata in questione non verrà trasmessa i due non potranno esternare nulla inerente il loro rapporto.