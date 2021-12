Ex coppia di Uomini e Donne molto amata in grave crisi: sono successe cose molto serie (FOTO)

In queste ore è sopraggiunta una notizia piuttosto triste che riguarda una ex coppia di Uomini e Donne molto amata che pare stia attraversando una profonda crisi. I protagonisti di questa incresciosa faccenda sono Eugenio Colobo e Francesca Del Taglia.

I due hanno preso parte ad una precedente edizione del talk show pomeridiano ed hanno deciso di uscire dal programma insieme. Loro, come pochi altri, sono l’orgoglio della trasmissione in quanto rappresentano la dimostrazione che ci sono persone che vanno in studio per trovare davvero l’amore.

Eugenio e Francesca in crisi

Francesca ed Eugenio, storica ex coppia di Uomini e Donne, è in crisi. A diffondere questa notizia è stato l’influencer Amedeo Venza, il quale ci ha tenuto a spendere delle parole molto profonde sulla questione. I fan della coppia hanno notato delle Instagram Stories piuttosto particolari sui social da parte dei due protagonisti, sta di fatto che subito sono sorte delle polemiche sul loro conto. A confermare l’esistenza di problemi di coppia è stato, dunque, Amedeo, il quale conosce personalmente entrambi i protagonisti.

L’influencer, infatti, ci ha tenuto a precisare di essersi messo in contatto con i due ragazzi per chiedere loro che cosa stesse succedendo. Purtroppo, con grande rammarico entrambi hanno confermato che le cose non stanno andando affatto bene. Ad ogni modo, Venza ha voluto chiarire che non si tratta di una crisi sorta a seguito di faccende futili, quali gelosie o tradimenti. Purtroppo si tratta di faccende molto serie. (Continua dopo la foto)

L’ex coppia di Uomini e Donne in serie difficoltà

L’esperto di gossip, infatti, ha dichiarato che l’ex coppia di Uomini e Donne stia attraversando un periodo estremamente delicato che ha fatto sprofondare il loro rapporto in una dolorosa crisi. Per il momento, però, non si conoscono i reali motivi per i quali i due si stiano allontanando. La cosa certa è che si tratta di questioni molto delicate, private e, soprattutto, serie.

Non ci sono ulteriori aggiornamenti in merito, anche perché i diretti interessati hanno preferito trincerarsi dietro un rigoroso silenzio. Francesca è addirittura sparita dai social, mentre Eugenio sta pubblicando pochissimi contenuti, nessuno dei quali inerenti la sua vita privata. Fino a quando non riusciranno a capire esattamente che cosa fare del loro futuro, quindi, i due non hanno intenzione di proferire parola.