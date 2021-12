Bacio tra Gianmaria e Sophie al GF Vip, ma qualcosa va storto: “Un disastro…” (VIDEO)

In queste ore nella casa del GF Vip c’è stato un colpo di scena. Tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni c’è stato un bacio. I due concorrenti si sono resi protagonista di tira e molla, riavvicinamenti e discussioni accese per moltissimo tempo.

Tuttavia, nelle ultime ore pare che le cose siano decisamente cambiate. Ad ogni modo, dopo il momento di grande passione, avvenuto sotto le coperte, l’ex volto di Uomini e Donne è apparsa piuttosto pentita. Scopriamo per quale motivo e cosa è successo.

Il bacio tra Sophie e Gianmaria

Sophie e Gianmaria si sono scambiati un bacio molto appassionato sotto le coperte. Tutto è cominciato nel momento in cui la produzione del reality show ha deciso di organizzare una festa per tutti i concorrenti. Per tale motivo, sono arrivati in casa cibo e alcolici e i protagonisti non hanno certamente fatto cerimonie. Il clima goliardico e qualche bicchiere di troppo, quindi, hanno spinto Sophie e Gianmaria a lasciarsi parecchio andare.

I due, infatti, dopo aver festeggiato, sono andati a dormire ed hanno voluto mettersi nello stesso letto. A quel punto, hanno cominciato a scambiarsi delle tenere effusioni, fino ad arrivare a baciarsi. Il tutto è durato per un bel po’ di tempo sotto lo sguardo attonito del resto dei coinquilini. Ad essere spiazzata da quanto accaduto, però, è stata soprattutto la Codegoni. Ebbene si, dopo essersi concessa alla passione, la giovane ha avuto un momento di pentimento.

Il pentimento della Codegoni

Sophie, infatti, ha approfittato del fatto che il suo compagno d’avventura si fosse alzato per andare nell’altra camera e si è subito avvicinata a Lulù. Quest’ultima le ha chiesto che cosa fosse accaduto e la Codegoni è subito apparsa piuttosto disperata. Nello specifico, la giovane ha detto di aver combinato un vero disastro baciando il suo compagno d’avventura. Al momento, però, non è chiaro il motivo per il quale la ragazza ha adoperato tali termini per descrivere quanto accaduto.

Sul web in molti credono che Gianmaria sia cascato di nuovo nella rete della fanciulla. Quest’ultima si sarebbe lasciata trasportare semplicemente da un momento di goliardia e passione, ma non sarebbe davvero interessata all’imprenditore. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se il pubblico ha ragione, oppure se tra i due possa nascere davvero qualcosa.