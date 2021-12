Il Paradiso delle signore anticipazioni 7 dicembre: Adelaide vuole incastrare Flora

Le anticipazioni della puntata del 7 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Adelaide sarà sempre più sospettosa di Flora, al punto da arrivare a tramare un tranello per farla cedere. Agnese, intanto, avrà un diverbio con Armando a seguito del confronto che quest’ultimo ha avuto con sui figlio Salvatore.

Per quanto riguarda Stefania, invece, la ragazza verrà affiancata a Marco in ambito professionale e tra i due cominceranno a nascere i primi e seri alterchi. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Adelaide tende una trappola a Flora al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di martedì 7 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che a casa Colombo si consumerà la prima colazione tutti insieme. I membri della famiglia, dunque, si siederanno a tavola per trascorrere questo momento solenne. Su di un altro versante, poi, vedremo che Adelaide comincerà a temere che Flora stia progettando un piano. La contessa non si fida assolutamente della figlia di Achille, pertanto, si metterà all’opera per tendere una trappola alla giovane e fare in modo che venga allo scoperto.

La cognata di Umberto inizierà a mettere in scena il suo piano e, almeno in una prima fase, tutto sembrerà andare come la donna aveva pronosticato. Flora, dunque, ha le ore contate per la vedova di suo padre? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Al grande magazzino, intanto, si respirerà un clima piuttosto teso. A rendere gli animi piuttosto aspri sarà la difficile collaborazione tra Stefania e Marco.

Anticipazioni 7 dicembre: lite tra Armando e Agnese

Vittorio, infatti, nella puntata del 7 dicembre del Paradiso delle signore, deciderà di affiancare Stefania a Marco all’interno della redazione. I due, però, avranno una convivenza piuttosto complicata in quanto la donna si mostrerà nei suoi riguardi piuttosto ostili. Il clima, dunque, diventerà davvero molto teso. Tra Ludovica e Marcello, intanto, si farà sentire sempre di più il peso della loro divergenza di ceto sociale.

Se in un primo momento i due non hanno affatto badato a questa cosa, con il passare del tempo le loro origini torneranno a bussare alla loro porta facendo nascere delle tensioni. Anche tra Agnese e Armando ci sarà un diverbio. La sarta non prenderà affatto di buon grado il fatto che il capo magazziniere abbai raccontato a suo figlio la verità sul loro rapporto. Tuttavia, si tratterà solamente di un malinteso.