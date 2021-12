GF Vip, Alex, Soleil e Giacomo fanno un ballo molto spinto, sul web è il caos: “Un film po**o” (VIDEO)

Nella casa del GF Vip c’è stato un episodio davvero spinto che riguarda Alex, Soleil e Giacomo, i quali si sono cimentati in un ballo davvero osé. I tre protagonisti si sono lasciati trasportare, probabilmente anche dall’alcol, ed hanno dato luogo ad una scena degna di un film per adulti.

Il pubblico da casa, infatti, non ha potuto fare a meno di commentare quanto accaduto dicendo di essere assolutamente basito. Scopriamo, dunque, quello che è successo.

Il ballo spinto di Alex, Soleil e Giacomo

Tra i protagonisti più discussi di questa edizione del GF Vip ci sono, sicuramente, Belli e la Sorge. Ad ogni modo, al trio adesso pare si sia aggiunto anche Urtis, il quale sta già cominciando a fare di tutto per farsi notare e far parlare di sé. In queste ore, infatti, Alex Soleil e Giacomo si sono cimentati in un ballo davvero molto spinto. In un primo momento stavano danzando l’influencer e il nuovo arrivato, quando ad un certo punto è arrivato anche l’attore.

Quest’ultimo si è letteralmente posizionato tra i due ed ha cominciato a muoversi in maniera piuttosto sinuosa. Il ballo ha preso in men che non si dica una piega davvero molto focosa, al punto che Giacomo e Alex si sono quasi scambiati dei baci sulle labbra. Nel frattempo, la Sorge non ha fatto altro che strusciarsi e sorridere in modo ammiccante a tutti e due i coinquilini. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Porro (@giuseppeporro.it)

Bufera sul web contro i concorrenti del GF Vip

La scena in questione, dunque, è divenuta virale sul web in men che non si dica. Molti sono stati gli utenti dei social che hanno espresso la loro opinione in merito a quanto accaduto. La maggior parte delle persone ha accusato i tre ragazzi di non sapere davvero più come fare per riuscire ad attirare l’attenzione. Numerosi telespettatori hanno reputato decisamente assurdi i comportamenti assunti da tutti e tre i concorrenti.

Diverse persone, infatti, hanno esortato il conduttore a prendere assolutamente dei provvedimenti per quanto si sta verificando. Nel frattempo, tra Alex e Soleil pare stia sbocciando un sentimento davvero forte. L’attore, ormai, non si nasconde più ed ha palesato di essere innamorato di lei. Allo stesso tempo, però, sente di non voler oltrepassare la linea di confine che potrebbe portarlo a distruggere la vita meravigliosa che ha al di fuori ed il suo matrimonio.