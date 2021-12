Uomini e Donne anticipazioni lunedì: nuova delusione per Roberta? Novità su Biagio

Lunedì 6 dicembre andrà in onda un nuovo ed esilarante appuntamento con Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo alla seconda parte della registrazione effettuata il 19 novembre, ovvero, quella in cui ha presenziato anche Giulia De Lellis.

Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni pare che si continuerà a discutere al trono di Andrea Nicole. Per quanto riguarda Roberta, invece, la ragazza avrà un confronto con Luca, corteggiatore con il quale in questo periodo sta avendo dei problemi. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Andrea Nicole nel caos nella puntata di lunedì

Nel corso della puntata di lunedì di Uomini e Donne vedremo che si continuerà a parlare di Andrea Nicole. La tronista ha fatto un’esterna sia con Ciprian sia con Alessandro e con entrambi è scattato un bacio. Ad ogni modo, nel corso della messa in onda di venerdì scorso, tutti in studio hanno notato che la giovane fosse più coinvolta dal primo. Lei, anche se non lo ha ammesso in maniera esplicita, è comunque apparsa più propensa nei confronti del biondo corteggiatore.

Questo, chiaramente, ha fatto innervosire parecchio Alessandro, che a conclusione della scorsa messa in onda ha sbottato contro la tronista. Nella puntata di oggi, dunque, vedremo che il giovane ribadirà di non sentirsi affatto apprezzato dalla sua interlocutrice. Per lui Andrea Nicole propende troppo nei confronti del suo rivale, pertanto, Alessandro arriverà a mettere addirittura in dubbio la sua permanenza in studio.

Confronto tra Roberta e Luca a Uomini e Donne

La tronista, dal canto suo, proverà a difendersi smentendo le accuse del suo interlocutore. Tuttavia, anche i presenti in studio si mostreranno assolutamente d’accordo con quanto dichiarato da Alessandro. Per quanto riguarda Roberta, invece, nella puntata di lunedì di Uomini e Donne vedremo a che punto è arrivata con i suoi corteggiatori. La conoscenza con Samuele sta procedendo in maniera piuttosto tranquilla, mentre quella con Luca non lo è affatto.

Durante la messa in onda in questione vedremo come sono andate le esterne della giovane con i due spasimanti. La ragazza, infatti, avrà l’opportunità di confrontarsi con Luca dopo quanto accaduto nelle precedenti puntate, durante le quali lui ha lasciato quasi intendere di non dare molto peso al suo percorso. Al trono over, invece, occhi puntati su Biagio, il quale pare sia rimasto folgorato dalla signora Bernarda. Tra i due le cose staranno procedendo bene? Lo scopriremo lunedì.