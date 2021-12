Oroscopo 5 dicembre 2021, classifica: Gemelli impassibili, novità per Sagittario

Le previsioni dell’oroscopo del 5 dicembre denotano una giornata molto positiva per i Sagittario. I Vergine tornano in splendida forma, mentre i Toro devono credere di più in sé

Oroscopo primi sei in classifica

1 Vergine. I nati sotto questo segno trascorreranno una domenica molto energica. Vi sentite pieni di spirito d’iniziativa, soprattutto in amore. Tuttavia, anche i single avranno modo di trascorrere dei momenti molto piacevoli con i propri affetti.

2 Capricorno. Superate i vostri vincoli mentali e rimarrete stupiti di dove potrete arrivare. La mente umana è complessa, ma allo stesso tempo straordinaria. Sfruttate al massimo le vostre potenzialità e arriverete molto lontano.

3 Acquario. L’oroscopo di domenica 5 dicembre esorta i nati sotto questo segno a trascorrere un po’ di tempo in più con le persone a cui volete bene. Dedicatevi alla famiglia e agli affetti, almeno in questo giorno di festa.

4 Leone. Buon momento per cimentarvi in nuove conoscenze o nuovi progetti. Sono favoriti i nuovi inizi, specie perché siete delle persone che tendono ad annoiarsi con una semplicità disarmante. In ambito professionale dovete essere cauti.

5 Scorpione. I nati sotto questo segno hanno bisogno di staccare un po’ la spina. Se ci sono delle faccende in sospeso, è meglio che le rimandiate alla prossima settimana. Cercate di godervi questa giornata in totale relax e con le persone che amate.

6 Sagittario. Ci sono grandi novità all’orizzonte per i nati sotto questo segno. Questo è un periodo proficuo dal punto di vista professionale, tuttavia, è anche molto impegnativo e a tratti stressante. Dal punto di vista delle relazioni, invece, siete un po’ in bilico.

Previsioni astrali 5 dicembre ultime sei posizioni

7 Cancro. Miglioramenti per quanto riguarda la sfera privata. Chi ha avuto delle discussioni, adesso potrà recuperare. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, è bene che cominciate a guardarvi attorno se avete bisogno di lavorare. Guardate anche laddove non lo avreste mai fatto.

8 Gemelli. Caratterialmente siete persone che tendono a farsi scivolare le cose addosso con una certa facilità. Ad ogni modo, cercate di non correre il rischio di diventare troppo aridi e impassibili anche dinanzi i vostri affetti.

9 Bilancia. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 5 dicembre esortano i nati sotto questo segno a cogliere al volo alcune occasioni. La Luna è in aspetto positivo, ma Venere è contraria. Questo vi favorisce nel lavoro, in quanto siete ingegnosi e spregiudicati, ma vi inibisce in ambito sentimentale.

10 Ariete. Non lasciate nulla al caso e, soprattutto, non fermatevi alle apparenze. Questo è il momento di battere il ferro finché è caldo e non quello di abbattervi. In ambito sentimentale, invece, capite quando è il momento di fermarvi.

11 Pesci. Giornata piuttosto impegnativa per i nati sotto questo segno. Dal punto di vista delle relazioni siete molto indipendenti. Non amate avere attorno persone che vi spingono ad agire secondo il loro criterio. Siate sempre liberi da ogni vincolo mentale.

12 Toro. I momenti di cedimento capitano a tutti, pertanto, anche voi siete vittima degli eventi alcune volte. Dal punto di vista professionale non vi dovete abbattere e dovete credere di più in voi stessi. In ambito sentimentale, invece, c’è qualcuno che ha bisogno di un chiarimento.