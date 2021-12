Oroscopo 6 dicembre 2021: piccole tensioni per Cancro, mattinata fiacca per Capricorno

Le previsioni dell‘oroscopo del 6 dicembre invitano i nati sotto il segno dell’Ariete ad essere un po’ più onesti. Per i Cancro potrebbe esserci qualche tensione, i Pesci sono sensibili.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi c’è qualcosa che vi turba. Cercate di tenere separate la sfera professionale da quella sentimentale. In amore è importante darsi al 100% anche se il rischio è quello di farsi del male.

Toro. L’Oroscopo del 6 dicembre vi invita a non arrendervi al primo ostacolo. Negli ultimi giorni potreste aver vissuto qualche piccolo intoppo dal punto di vista sentimentale, ma a partire da oggi tutto si risolverà per il meglio.

Gemelli. In amore dovete pensare bene a quello che desiderate davvero. Non andate avanti per inerzia, ma seguite una linea coerente e decisa. In ambito professionale non dovete lasciarvi trasportare dagli eventi, ma dovete essere gli artefici del vostro futuro.

Cancro. In amore continuerà ad esserci qualche piccola tensione, tuttavia, tutto si risolverà nei prossimi giorni. In ambito professionale i liberi professionisti potrebbero avere delle difficoltà, mentre chi è alle dipendenze non dovrebbe risentire di questi problemi.

Leone. Siete desiderosi di certezze. Voi che siete tra i segni più avventurosi di tutto lo zodiaco, a partire da questo momento comincerete a sentire il bisogno e la voglia di costruire un futuro solido.

Vergine. In amore siete appagati e sinceri. Dal punto di vista professionale potrebbe nascere qualche piccolo disguido con i vostri colleghi. Cercate di tenere sempre la testa alta e di non farvi intimidire da nessuno.

Previsioni 6 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Lottate sempre per i vostri obiettivi, potreste rimanere spiazzati da ciò di cui siete capaci. In ambito professionale è importante mostrarsi sempre autoritari e professionali, altrimenti c’è il rischio di non essere presi in considerazione.

Scorpione. L’Oroscopo del 6 dicembre denota un inizio settimana abbastanza energico per voi. Vi sentite abbastanza carichi e pronti ad andare avanti e insistere soprattutto sul lavoro. Non trascurate l’amore e gli affetti.

Sagittario. Giornata importante quella di oggi. Potreste dover prendere delle decisioni importanti, quindi è il caso di essere pronti a tutto. Anche in amore è giunto il momento di mettere tutte le carte in tavola.

Capricorno. La mattinata potrebbe cominciare in modo un po’ fiacco, ma a partire dal pomeriggio ci saranno dei miglioramenti. Dal punto di vista delle emozioni, invece, cercate di gestirle con maggiore serenità.

Acquario. Provare cose e situazioni nuove è una cosa che certamente vi fa piacere. Sia in amore sia nel lavoro siete attratti dai nuovi stimoli. Cercate solamente di fare attenzione a non esagerare.

Pesci. I sentimenti sono il vostro punto debole. Se non sapete in che direzione andare, presto potreste avere tutte le risposte. Dal punto di vista professionale aprite gli occhi perché potrebbero arrivare sorprese molto presto.