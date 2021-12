GF Vip, retroscena su Maria Monsé: “La famiglia di lui finge di non conoscerla” cosa succede (FOTO)

Nella casa del GF Vip si sta parlando sempre di più di Maria Monsè e in queste ore è spuntato un retroscena inerente la sua famiglia. La donna sta provando a tutti i costi a mettersi in mostra nella casa più spiata d’Italia provando a sollevare delle dinamiche.

In parte ci sta riuscendo, tuttavia, a creare particolare sgomento pare siano alcune faccende che stanno accadendo al di fuori delle quattro mura della casa di cinecittà. Scopriamo, infatti, che cosa è emerso.

Il retroscena sulla famiglia di Maria Monsè

Maria Monsè è finita nel mirino dei telespettatori del GF Vip. In molti sul web stanno parlando delle dinamiche che sta provando in tutti i modi a sollevare all’interno della casa. In molti ritengono che la protagonista so stia comportando in modo falso e costruito solamente per attirare l’attenzione. Anche l’influencer Deianira Marzano ha toccato la questione ed ha voluto aggiungere qualche dettaglio in più sul conto della nuova arrivata.

L’influencer è stata contattata da alcune fan le quali le hanno chiesto di esprimere il suo giudizio in merito a Maria. Nello specifico, le è stato chiesto di commentare le recenti uscite che la Monsè ha avuto contro le principesse, facendole passare per ragazze stupide e insignificanti. Ebbene, posta la questione all’attenzione di Deianira, quest’ultima ha voluto diffondere una segnalazione. Nello specifico, la donna ha detto di essere a conoscenza del fatto che la famiglia del marito della concorrente non tollererebbe assolutamente la relazione che c’è tra i due.

Il comportamento della concorrente al GF Vip

Tali familiari, infatti, pare fingano addirittura di non conoscere i due protagonisti, malgrado portino anche lo stesso cognome di lui. I motivi, almeno per il momento, non sono trapelati in modo esplicito. In ogni caso, pare che possano esserci di mezzo delle ostilità a causa del modo di fare e di agire della concorrente del reality show. Nel frattempo, Maria Monsè sta dando il meglio di sé nella casa del GF Vip.

La nuova arrivata sta provando ad intavolare discussioni con tutti i concorrenti, probabilmente conscia del fatto che solo in questo modo è in grado di guadagnarsi qualche clip interessante. Nel suo mirino ci sono finite soprattutto le principesse, in particolar modo Lulù. Con quest’ultima ci sono state delle discussioni molto accese nei giorni appena trascorsi in casa. Il motivo è risieduto essenzialmente nel fatto che Maria ha ironizzato sugli attacchi di panico di Lulù. Questa cosa, chiaramente ha fatto perdere le staffe alla principessa.