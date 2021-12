Il Paradiso delle signore spoiler 8 dicembre: Agnese mette in pericolo lo shopping center

Gli spoiler della puntata dell’8 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Agnese si renderà protagonista di un errore davvero madornale. La donna potrebbe mettere a repentaglio le sorti del grande magazzino.

Per quanto riguarda Marco, invece, il giovane continuerà il suo sfrenato corteggiamento di Gemma, ma Stefania farà di tutto per impedire che tutto questo accada. Dora, invece, coglierà al volo un’occasione per avvicinarsi a Nino.

Spoiler 8 dicembre: Stefania ostacola il rapporto tra Marco e Gemma

Nel corso della puntata dell’8 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Marco non si fermerà e continuerà a corteggiare Gemma. La giovane accoglierà di buon grado la vicinanza del giovane, tuttavia, Stefania si metterà di traverso. Quest’ultima, infatti, proprio non riesce a tollerare il comportamento del ragazzo, pertanto, farà in modo di spingere la sua sorellastra a prendere le distanze da lui.

In effetti, da quando Veronica le ha chiesto di vegliare su di lei, Stefania si sentirà molto responsabile nei confronti della giovane. Ad ogni modo, riuscirà nel suo intento di impedire ai due di consolidare il loro sentimento? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Nel frattempo, al grande magazzino sarà tempo di fare l’albero di Natale. Il clima sarà davvero festoso e sereno, al punto che Dora ne approfitterà. Questa potrebbe essere l’occasione utile per per far sì che si avvicini a Nino.

Agnese mette in pericolo il Paradiso delle signore

Intanto, al Paradiso delle signore, nella puntata dell’8 dicembre, vedremo che Agnese sarà molto provata. L’ostilità di suo figlio Salvatore nei suoi confronti sarà tangibile, pertanto, la donna non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente agitata. Questo, dunque, la spingerà a commettere un gravissimo errore di distrazione. Nello specifico, dimenticherà il ferro acceso all’interno della sartoria del Paradiso. Si tratta di un errore davvero imperdonabile, che potrebbe compromettere le sorti dello shopping center e creare ingenti danni.

Tra Dora e Nino, nel frattempo, si verrà a creare una certa intesa. La donna riuscirà a conquistare il cuore del giovane? Intanto, a Villa Guarnieri Adelaide continuerà a tramare contro Flora. La contessa, ormai, sarà sempre più decisa ad incastrare la figlia di Achille Ravasi in modo da spingerla a venire allo scoperto e a rivelare le sue vere intenzioni. Non ci resta che attendere per vedere come si evolverà anche questa intricata vicenda.