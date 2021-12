Oroscopo 7 dicembre 2021: Vergini disponibili, Acquario audaci

Le previsioni dell’oroscopo del 7 dicembre esortano gli Ariete ad impegnarsi di più nel lavoro. I Pesci, invece, devono prendersi meno sul serio

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete molto impegnati dal punto di vista professionale e questo potrebbe spingervi ad allontanarvi un po’ troppo dai vostri affetti. Cercate di mantenere un giusto equilibrio tra i doveri e i piaceri.

Toro. L’Oroscopo del 7 dicembre vi invita a mantenere la calma in amore. Se state vivendo un periodo di tempesta, forse è il momento di fermarsi un attimo e riflettere. Dal punto di vista professionale, invece, è il momento di insistere.

Gemelli. Giornata di alti e bassi in ambito professionale. Ci sono delle faccende da mettere a posto. In amore potreste trovarvi a fare i conti con qualche piccolo diverbio. Cercate di essere diplomatici e risoluti.

Cancro. Oggi siete più sereni rispetto ai giorni appena trascorsi. Approfittatene per fare qualcosa di bello con le persone che vi circondano e che vi vogliono bene. Non arrendetevi al primo ostacolo in amore.

Leone. Non smettete mai di inseguire la felicità. Talvolta potreste tendere ad adagiarvi sulle situazioni finendo per smettere di cercare e di essere creativi. Questo è l’inizio della fine, quindi, è meglio che vi diate da fare.

Vergine. In amore siete molto disponibili, forse troppo. Le persone che vi circondano potrebbero approfittarsi della situazione. Cercate di distinguere le persone delle quali potete fidarvi da quelle da cui sarebbe opportuno stare alla larga.

Previsioni 7 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Trascorrere tempo con i vostri affetti vi farà sicuramente bene. In ambito sentimentale siete molto indecisi su una decisione da prendere. Nel lavoro, invece, è meglio non tirare troppo la corda.

Scorpione. Ottimo momento per le emozioni. Vi sentite particolarmente vivi e carichi. L’Oroscopo del 7 dicembre, infatti, vi invita a darvi da fare e ad insistere. Nel lavoro, invece, ci vuole più organizzazione.

Sagittario. I nati sotto questo segno sentono un forte bisogno di evadere. Cercate di agire con calma in modo da non correre il rischio di dare luogo a qualche gesto inconsulto. In ambito professionale siate più diffidenti.

Capricorno. Le previsioni astrali del giorno 7 dicembre vi invitano a risolvere i problemi in sospeso. Non vi concentrate troppo su quello che pensano gli altri, ma soffermatevi di più su voi stessi e i vostri bisogni.

Acquario. In amore siete audaci e questo è un fattore sicuramente positivo. Dal punto di vista professionale, invece, potreste trovarvi a cambiare idea con una frequenza un po’ eccessiva.

Pesci. Imparate a prendervi un po’ meno sul serio. Nella vita è fondamentale essere ironici e, soprattutto, autoironici. Dal punto di vista professionale dovete mettervi in gioco un po’ di più.