Uomini e Donne, tra Matteo e Noemi è tutto finito: lui fa un video molto toccante, ma il web lo smaschera (VIDEO)

Finalmente, dopo tanti giorni di silenzio, Matteo Fioravanti, ex tronista di Uomini e Donne, ha confessato che la relazione con Noemi è giunta al termine. I fan si erano resi conto che tra loro le cose non stessero andando per il verso giusto, tuttavia, i due si erano trincerati dietro un rigido silenzio,.

Entrambi, infatti, hanno provato a trattare con massimo riserbo la faccenda, probabilmente nell’attesa di capire che margini di trattativa ci fossero. Una volta capito che non ci fosse altro da fare, il giovane ha deciso di aprirsi e lo ha fatto in un modo un po’ toccante.

Il video di Matteo sulla fine con Noemi

Matteo e Noemi avevano lasciato Uomini e Donne una manciata di settimane fa. Il ragazzo si era trovato a fare una scelta piuttosto inaspettata e anticipata lasciando il pubblico senza parole. Ad ogni modo, a distanza di pochissimo tempo, tra i due si è rotto qualcosa. I fan avevano notato che entrambi avessero cominciato a non mostrare più contenuti sui social relativi alla loro vita di coppia. Questo, dunque, ha fatto subito sorgere dei sospetti, i quali sono stati confermati in queste ore.

Matteo, infatti, ha registrato un video su Instagram in cui ha palesato tutta la verità. Il giovane ha ammesso che la conoscenza tra lui e Noemi sia giunta al capolinea, tuttavia, non ha voluto svelare in modo esplicito i motivi celati dietro questa decisione. Il protagonista ha spiegato di preferire agire in questo modo in quanto non vuole mancare di rispetto alla sua ex rivelando particolari legati alla loro privacy.

Bufera tra i fan di Uomini e Donne

Ad ogni modo, ci ha tenuto a precisare che, ormai, i due non erano più felici insieme. Molto probabilmente ci sono state delle incompatibilità caratteriali che li hanno spinti a interrompere completamente la loro conoscenza. Stando a quanto emerso non sembra sia accaduto qualcosa di grave. In molti ritengono che tra i due, semplicemente, non ci sia mai stato nulla di così forte.

Subito dopo questo annuncio da parte di Matteo, infatti, sono stati molti gli spettatori di Uomini e Donne che hanno inveito contro Matteo e Noemi. Secondo il punto di vista della maggior parte delle persone, infatti, i due si sono scelti senza un reale trasporto, pertanto, era scontato che la relazione sarebbe finita subito. Intanto, però, sul web è trapelata una segnalazione secondo cui pare che Fioravanti abbia un’altra. Ecco la foto.