Belen Rodriguez mostra il pannolino sporco della figlia, caos sul web: “Mamme sconvolte” (FOTO)

In queste ore, Belen Rodriguez ha pubblicato un contenuto su Instagram che sta generando un bel po’ di sgomento in quanto riguarda il pannolino sporco della figlia. La showgirl ha pubblicato un video nel quale è ripresa la piccola Luna Marie di primo mattino.

Diversi utenti, però, non hanno potuto fare a meno di notare un piccolo dettaglio che ha generato molto sgomento. Scopriamo, quindi, che cosa è accaduto.

Il video di Belen del pannolino sporco della figlia

Belen continua ad essere sulla bocca di tutti, ma stavolta è finita nel mirino non per le faccende che riguardano la sua vita di coppia, bensì sua figlia. La modella è solita condividere con i fan degli sprazzi di vita quotidiana che riguardano sia il suo lavoro sia la sua famiglia. Ebbene, proprio in queste ore la donna ha pubblicato un video nel quale è ripresa la sua piccola Luna Marie. La neonata è appena sveglia, sta di fatto che la showgirl le augura il buon giorno.

Tuttavia, nel farlo, Belen Rodriguez non si è resa conto che la bimba avesse il pannolino completamente sporco. Come se nulla fosse, infatti, ha continuato a mostrare il video in cui è ripresa la sua bambina. Ad ogni modo, gli utenti del web non hanno potuto fare a meno di notare questo dettaglio. Molte persone, infatti, si sono scagliate contro la donna accusandola di non avere ritegno e pudore nel pubblicare contenuti del genere. (Continua dopo la foto)

La Rodriguez nel mirino

La faccenda è stata affrontata anche dall’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha commentato l’accaduto dicendo che non ci fosse nulla di sconvolgente nel contenuto mostrato dalla showgirl. Il fatto che Belen Rodriguez abbia mostrato, forse involontariamente, il pannolino sporco di sua figlia non dovrebbe indignare. Certo, sicuramente si tratta di un contenuto poco gradevole, tuttavia, l’influencer ha detto che, specie le mamme, non dovrebbero scandalizzarsi dinanzi queste situazioni.

Ad ogni modo, almeno per il momento la Rodriguez non è ancora intervenuta sulla vicenda. Malgrado le enormi polemiche che stanno circolando sul suo conto per tale questione, infatti, la donna sta continuando a mostrare contenuti come se nulla fosse. Questo, quindi, dimostra che la protagonista o non si è resa ancora conto dell’accaduto o, semplicemente, ha preferito non dare minimamente peso a quanto sta circolando sul web.