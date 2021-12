Karina Cascella denigra Sophie Codegoni: “Pronta per i film po**o, non oso immaginare cosa fa fuori…” (VIDEO)

In queste ore, Karina Cascella ha registrato delle Instagram Stories in cui si è scagliata pesantemente contro Sophie Codegoni e altri concorrenti del GF Vip. Nello specifico, l’influencer è partita dal video in cui l’ex volto di Uomini e Donne si scambia un bacio estremamente passionale e spinto con Gianmaria.

La donna ha commentato questa scena definendola davvero imbarazzante ed ha accusa la giovane di non avere pudore. Il pensiero della Cascella, poi, si è spinto parecchio oltre. Vediamo cosa è emerso.

Lo sfogo di Karina contro Sophie Codegoni

Karina Cascella ha attaccato in maniera molto pesante, Sophie Codegoni. Quest’ultima si è resa protagonista di baci molto spinti con il suo coinquilino Gianmaria. Queste clip hanno fatto il giro del web in men che non si dica e molti sono stati i telespettatori che le hanno commentate. Karina, ad esempio, si è detta basita di quanto visto. Secondo il suo punto di vista, infatti, è assurdo che lo staff del reality show mandi in onda contenuti del genere facendoli passare per cose normali.

Successivamente, poi, si è accanita sulla Codegoni ed ha detto che, per come si è comportata, sembra davvero una ragazza dai facili costumi. Se davanti alle telecamere è capace di comportarsi in questo modo, non osa immaginare che cosa possa accadere quando la giovane si trova all’interno di un locale da sola, in compagnia di amici. Secondo il punto di vista di Karina, la concorrente del GF Vip potrebbe essere anche capace di andare a letto con il primo che capita.

La Cascella attacca anche il GF Vip

Nel corso del suo sfogo contro Sophie Codegoni, Karina Cascella ha voluto porre l’accento sul pudore. Non si tratta di bigottismo, semplicemente, ogni essere umano dovrebbe essere dotato di questo sentimento, che serve a tutelare la propria privacy e la propria intimità. La donna, poi, ha attaccato anche Giacomo, Alex e Soleil per il ballo spinto a cui hanno dato luogo qualche giorno fa.

Karina, dunque, ha esortato lo staff del programma a cambiare denominazione alla trasmissione. Essa, infatti, si dovrebbe modificare da “Il Grande Fratello” a “Il Grande Bordello”. Insomma, parole molto forti che, nel caso in cui dovessero essere mostrate ai diretti interessati potrebbero generare un certo sgomento. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere come si evolverà la questione.