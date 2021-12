Uomini e Donne registrazione 6 dicembre: Roberta prende una decisione, bacio per Gemma

Lunedì 6 dicembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Le talpine presenti tra il pubblico del programma hanno immediatamente provveduto a diffondere le prime anticipazioni in merito a quanto accaduto.

Stando a quanto riportato da una pagina Instagram dedicata al trono classico e a quello over di Uomini e Donne pare che Roberta abbia preso una decisione in merito al suo percorso. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Roberta esce con Samuele nella registrazione del 6 dicembre

Nel corso della registrazione del 6 dicembre di Uomini e Donne si è molto parlato di trono classico, in particolar modo di Roberta. La tronista si è accomodata al centro dello studio ed ha raccontato come stessero procedendo le cose con i suoi corteggiatori. Per quanto riguarda il rapporto con Samuele, le cose sembrano procedere in modo piuttosto sereno e tranquillo. I due hanno dato luogo ad un’esterna abbastanza bella, tuttavia, tra loro non c’è stato alcun bacio.

La cosa, chiaramente, sta cominciando a turbare parecchio Samuele, il quale sta cominciando seriamente a credere di non essere lui il prescelto. Per quanto riguarda Luca, invece, dopo tanti accaduto nel corso della precedente registrazione, il ragazzo ha deciso di tornare in studio e di continuare la sua frequentazione con Roberta. Tra i due, purtroppo, ci sono stati diversi diverbi che, tuttavia, pare si stiano gradualmente appianando.

La tronista vicina alla scelta a Uomini e Donne

La tronista, infatti, ha addirittura deciso di scrivere una lettera al suo corteggiatore. Il contenuto della missiva non è emerso, tuttavia, dato che Luca ha deciso di continuare a stare in studio è molto probabile che la ragazza abbia scritto parole piuttosto positive. Il pubblico, purtroppo, è rimasto un po’ deluso in quanto la dama non si è ancora sentita pronta per dare luogo ad una scelta. Ad ogni modo, al termine del dibattito, la conduttrice ha chiesto alla tronista con chi volesse ballare e lei ha risposto, senza indugiare, Luca.

Questo, dunque, ci fa ben sperare che la giovane sia vicina a prendere una decisione. Per quanto riguarda Matteo, invece, anche lui ha fatto delle esterne e pare si stia trovando piuttosto bene con due corteggiatrici. In merito al trono over, infine, ci sono poche informazioni. Ciò che et emerso è che tra Gemma e Leonardo le cose stanno andando davvero bene. I due, infatti, si sono scambiati anche un bacio molto appassionato durante un’esterna. Non ci resta che attendere per ulteriori aggiornamenti.