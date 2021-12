Alfonso Signorini mente ad Alex Belli sulla moglie Delia Duran, il web sbotta: “Semplicemente cattivo”

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Alfonso Signorini ha chiamato in causa Alex Belli per parlare delle faccende che riguardano il suo rapporto con Delia Duran e con Soleil Sorge. Il giovane è apparso piuttosto confuso, al punto da valutare addirittura l’ipotesi di uscire dal programma.

Alfonso, però, ha provato a convincerlo a rimanere e, nel farlo, gli ha raccontato quella che il web ha reputato una bugia sul conto della moglie. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

La bugia di Alfonso Signorini ad Alex Belli

Alfonso Signorini ha chiamato in causa Alex Belli nel corso della puntata di ieri del GF Vip. Il conduttore lo ha chiamato in confessionale per parlare in disparte di una piccola crisi che il concorrente ha avuto in questi giorni. Alex è arrivato addirittura a confessare di voler andare via dal programma in quanto non riesce più a stare lontano dalla Sorge. Per tutelare il suo matrimonio con Delia, dunque, preferirebbe uscire. Il conduttore, però, ha provato a farlo riflettere su questa situazione.

Il presentatore gli ha detto di pensare bene prima di prendere una decisione del genere, in quanto potrebbe finire per rovinare tutto quello che ha costruito fino ad ora. Inoltre, gli ha anche fatto una confessione su Delia che, però, molti hanno reputato essere una bugia. Alfonso, infatti, gli ha detto che la Duran è molto silenziosa su questa vicenda. Se fosse furiosa con sui marito per il modo in cui si è comportato sarebbe potuta venire in studio o intervenire per avere un confronto con lui.

La furia del web

La donna, però, ha preferito sparire dalla circolazione. Alfonso Signorini, poi, ha detto ad Alex Belli che sua moglie non ha dato luogo a nessuna reazione sui social su quanto accaduto tra lui e Soleil in questi ultimi giorni. Alex, allora, ha replicato dicendo che, probabilmente, la donna ha compreso le sue ragioni, pertanto, ha deciso di non fare scenate. In verità, però, la Duran non è stata così silenziosa sui social.

Un po’ di giorni fa la donna ha pubblicato un post su Instagram in cui ha dichiarato che dopo tutto quello che ha visto tra suo marito e la Sorge necessita di un po’ di tempo per riflettere. Pertanto, ha deciso di allontanarsi da Milano e da tutto ciò che riguarda la sua vita privata.