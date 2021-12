GF Vip, Nicola Pisu sarebbe sparito dallo studio, una persona del pubblico svela retroscena choc: lite con autori e Signorini

Una persona presente all’interno dello studio del GF Vip durante la puntata di lunedì 6 dicembre ha fatto una confessione inedita che riguarda Nicola Pisu. Nello specifico, pare che l’ex concorrente abbia deciso di abbandonare la trasmissione improvvisamente.

Il motivo scatenante sarebbe stata una lite molto accesa con un autore e, successivamente, anche con Alfonso Signorini. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

La presunta fuga dallo studio del GF Vip di Nicola Pisu

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip pare ci sia stato un episodio alquanto inedito che riguarda Nicola Pisu. In particolare, pare che l’ex gieffino abbia avuto una reazione molto accesa a seguito di uno screzio con un autore. Tutto sarebbe cominciato nel momento in cui il membro dello staff ha chiesto al giovane di intervenire durante il blocco dedicato al legame tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Nicola, però, pare non abbia accolto di buon grado questa richiesta e si sia rifiutato.

L’autore, allora, sempre stando a quanto riportato dalla persona del pubblico, avrebbe inveito contro l’ex gieffino in un modo piuttosto duro. Questo avrebbe fatto scattare Nicola, il quale si sarebbe alzato di botto dalla sua posizione e sarebbe corso via dallo studio. Alfonso Signorini avrebbe provato a fermarlo ma, non riuscendoci, gli avrebbe gridato contro di essere uno sfi**to di me**a.

Il retroscena sull’assenza del concorrente

Dopo questa sfuriata accaduta durante la pubblicità, Nicola Pisu non ha più messo piede all’interno dello studio del GF Vip. La sua assenza è stata notata non solo dai telespettatori, ma anche dai concorrenti del reality show. Quando si è parlato del flirt tra Miriana e Biagio, infatti, i presenti in casa credevano che Alfonso avrebbe dato la parola anche a Pisu per commentare queste dinamiche. Durante un fuori onda, infatti, la Trevisan ha detto di essere convinta che avrebbe avuto un confronto con l’ex coinquilino.

Tutto questo, quindi, sarebbe dovuto accadere ma, stando a quanto riportato dalla segnalazione in questione, non si è più verificato in quanto Nicola si sarebbe rifiutato, in un modo anche piuttosto irruento. Al momento non possiamo fare a meno di adoperare il condizionale, in quanto non sono trapelate altre versioni da parte del diretto interessato o dal conduttore del programma. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se con il passare delle ore saranno fatti degli aggiornamenti.