Il Paradiso delle signore trama 10 dicembre: Agnese ha un malore, Umberto ingannato

La trama della puntata del 10 dicembre del Paradiso delle signore rivela che Agnese sarà colta da un malore e perderà conoscenza. Stefania, intanto, continuerà a fare di tutto per sabotare la relazione tra Gemma e Marco.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Flora continuerà a portare avanti il suo piano per scoprire la verità su suo padre Achille. Umberto, dunque, si troverà a fare i conti con una cocente delusione.

Flora trama contro Umberto al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di venerdì 10 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che l’operazione di Tina sarà sempre più vicina. Questo, chiaramente, renderà molto inquieto l’animo sia della fanciulla, sia di sua madre Agnese. Quest’ultima, dunque, avrà un doppio turbamento. Da un lato sarà preoccupata per sua figlia, mentre dall’altro sarà dispiaciuta per come Salvatore sta continuando a trattarla.

Salvo, infatti, continuerà a mostrarsi piuttosto ostile nei suoi confronti e la cosa genererà un fastidio anche in Anna. La donna, infatti, non esiterà ad avere un confronto molto diretto con il giovane. Per quanto riguarda villa Guarnieri, invece, Flora continuerà a portare avanti il suo piano. Il suo scopo, ormai, è unico, ovvero, scoprire che cosa sia accaduto davvero a suo padre. A tal proposito, tenderà un tranello ad Umberto e Adelaide.

Trama 10 dicembre: il malore di Agnese

Il commendatore, dunque, si troverà a fare i conti con una cocente delusione. Adelaide, dal canto suo, continuerà a tramare contro la figlia di Achille. Ad ogni modo, a cosa porterà tutta questa situazione di ostilità e di conflitti? Le anticipazioni relative alla puntata del 10 dicembre del Paradiso delle signore, inoltre, parlano anche di brutte notizie che riguardano Agnese. La donna è molto provata per le situazioni che abbiamo citato poc’anzi.

Probabilmente, tutto il malessere accumulato negli ultimi giorni porterà la donna a stare molto male. La sarta, infatti, verrà colta da un malore e cadrà a terra priva di sensi. A ritrovarla saranno Vittorio e Tina, che nel frattempo sono diventati sempre più complici. I due, chiaramente, verranno colti dallo spavento e proveranno a fare di tutto per far riprendere la donna. Quest’ultima, però, continuerà a rimanere priva di sensi. Che cosa le sarà successo? Ci toccherà attendere la prossima settimana per scoprire come andrà a finire.