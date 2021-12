Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto genitori? Lei, svela: “Saremo i prossimi…” (VIDEO)

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele al punto che i due potrebbero diventare presto genitori. Questa non è affatto la prima volta che trapela una notizia del genere, tuttavia, stavolta a rompere il silenzio è stata direttamente l’influencer.

I due piccioncini sono stati al battesimo della nipotina e, proprio durante i festeggiamenti, si sono lasciati scappare qualcosa di troppo. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

La frecciatina di Giulia a Pierpaolo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una coppia molto affiatata e alcune recenti dichiarazioni fanno pensare che i due stiano pensando di diventare genitori. La loro storia è nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip durante la precedente edizione. In pochi credevano che il loro rapporto sarebbe decollato considerando le modalità nelle quali è nato e si è sviluppato. Sin dal primo momento, infatti, i due si sono trovati a dover fare i conti con molte ostilità e critiche.

Tuttavia, l’amore è riuscito a trionfare e a vincere su tutto, pertanto, i due sono felicemente fidanzati. Ad ogni modo, molto presto è probabile che i due protagonisti possano passare allo step successivo, ovvero, quello di mettere su famiglia. Questa voce sta circolando da alcuni mesi, ma stavolta ci ha pensato Giulia a dare qualche informazione in più. I due erano al battesimo della loro nipotina, quanto la Salemi ha fatto una battuta alquanto allusiva sulla questione.

Salemi e Pretelli presto genitori?

I commensali hanno fatto un brindisi per augurio della piccola e l’ex velino stava registrando un video che immortalasse il momento. Presa dalla goliardia, poi, l’influencer ha detto una frase alquanto ambigua, ovvero, ha detto che i prossimi saranno loro due. Subito dopo aver pronunciato queste parole, poi, il ragazzo ha stoppato il video non permettendo alla giovane di concludere il suo concetto.

Le risatine di Giulia Salemi e la reticenza di Pierpaolo Pretelli hanno lasciato intendere a molti fan che i due potrebbero presto diventare genitori. Questa sarebbe chiaramente una notizia estremamente gioiosa e felice sia per la famiglia, sia per tutti i sostenitori della coppia che, dal primo momento, hanno sempre fatto il tifo per loro. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se le parole si trasformeranno in verità.