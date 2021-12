Dayane Mello esce da La Fazenda e scopre del presunto stupro: la sua reazione spiazza tutti (FOTO)

Nel corso di una precedente puntata de La Fazenda Dayane Mello è stata eliminata dal programma e a quanto pare, sembra sia stata messa al corrente del presunto stupro che ha subito. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha trattato la vicenda ed ha rivelato informazioni alquanto sconcertanti inerenti la reazione avuta dalla giovane.

Nello specifico, pare che Dayane abbia reagito in un modo del tutto inatteso alla cosa. Scopriamo, dunque, che cosa ha fatto nel momento in cui è stata messa dinanzi il fatto compiuto.

Dayane esce da La Fazenda e spiazza tutti

Dayane Mello è stata tra le protagoniste più discusse del reality show brasiliano La Fazenda, soprattutto a causa della questione relativa al presunto stupro. Un suo ex compagno d’avventura, infatti, pare abbia abusato di lei approfittando dello stato di ebbrezza nel quale riversava la modella. A seguito di ripetute segnalazioni, poi, il concorrente in questione è stato anche squalificato dal reality show, mentre la Mello ha continuato la sua esperienza come se nulla fosse.

La produzione del programma sembrerebbe essere stata piuttosto reticente sull’argomento e anche lo staff della modella ha preferito non sollevare chissà quale polverone. Insomma, il modo in cui è stata trattata la vicenda ha indignato molto soprattutto il pubblico italiano. Ad ogni modo, se quanto accaduto fino a questo momento ha lasciato senza parole, ciò che ha fatto Dayane una volta scoperta la verità non potrà fare altro che sconvolgere ancora di più.

Le scioccanti frasi della Mello sul presunto stupro

Stando a quanto rivelato da Parpiglia, infatti, pare che Dayane Mello abbia appreso del presunto stupro ed abbia reagito in un modo davvero bizzarro. Nello specifico, sembrerebbe aver dichiarato che la cosa non fosse così grave. Le sue parole hanno lasciato impietrite tutte quelle persone che per mesi si sono battute sui social per i suoi diritti e per quelli di tutte le donne. Giunti a questo punto, però, se la “vittima” non comprende il suo status, agli altri non resta da fare altro che rimanere in silenzio.

In queste ore, inoltre, è giunta voce che la modella potrebbe aver bloccato anche la sua amica Rosalinda Cannavò. Quest’ultima si è molto battuta per lei durante il periodo di permanenza nel reality show. La cosa, probabilmente, non è stata digerita dalla modella che, infatti, ha fatto terra bruciata attorno a sé.