GF Vip, Alex Belli flirta anche con Davide Silvestri? “Anche di te mi sono innamorato…” (FOTO)

Nella casa del GF Vip la situazione tra alcuni concorrenti sta prendendo una piega davvero inaspettata. Stavolta, a finire al centro dell’attenzione sono stati Alex Belli e Davide Silvestri.

Nello specifico, l’attore si è reso protagonista di confessioni piuttosto inedite anche riguardo questo suo compagno d’avventura. Dopo aver dichiarato il suo amore a Soleil, Belli si è aperto molto anche con Davide.

Alex dichiara il suo amore a Davide

In queste ore, nella casa del GF Vip è accaduto qualcosa di insolito e inedito. Alex Belli e Davide Silvestri hanno avuto un confronto molto intimo durante il quale sono venute fuori delle questioni piuttosto importanti. Nello specifico, l’attore ha aperto il suo cuore al compagno d’avventura dicendogli di essere molto innamorato anche di lui. Il legame che si è venuto a creare tra loro è qualcosa di forte e di speciale che non può, certamente, essere dimenticato e resterà nel loro cuore per sempre.

Alex, poi, con il suo fare da attore di Centovetrine, il suo tono di voce caldo e il suo linguaggio forbito, ci ha tenuto a dire al suo amico quando ha capito di essere innamorato di lui. In particolare, ha rivelato che il tutto è accaduto mentre i due si trovavano in camera da letto. Malgrado nella stanza ci fossero anche altre persone, Alex ha sentito subito una connessione con il suo coinquilino ed ha capito di amarlo. (Continua dopo la foto)

Il web contro Belli e Silvestri

Il discorso che Alex Belli ha fatto a Davide Silvestri circa i suoi sentimenti per lui, però, ha generato molto sgomento sui social. Molti telespettatori e utenti del web, infatti, hanno commentato le sue dichiarazioni definendo il concorrente un pessimo attore. Per molti, adesso Alex sta davvero esagerando trascendendo e rasentando il ridicolo. L’influencer Amedeo Venza, il quale ha posto l’attenzione su questa vicenda, ha voluto fare dell’ironia dicendo che adesso ci manca solo che Alex instauri un rapporto anche con Davide.

Nel frattempo, la permanenza di Belli nella casa del GF Vip è agli sgoccioli. Il protagonista, infatti, ha sempre manifestato la sua volontà di abbandonare il reality show a fronte di un prolungamento. Molto presto, dunque, dovrebbe tornare alla sua vita di tutti i giorni, ma ci sarà sempre Delia ad aspettarlo oppure no? Al momento la modella ha fatto perdere le tracce di sé.