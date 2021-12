Il Paradiso delle signore spoiler 13 dicembre: Tina prende una decisione, Flora fa una confessione

Gli spoiler della puntata del 13 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Tina si troverà a prendere una nuova decisione in merito al suo intervento. L’imprevisto che è accaduto a sua madre Agnese, infatti, cambierà completamente le carte in tavola.

Per quanto riguarda Flora, invece, la donna farà una confessione inaspettata a Ludovica. In merito a Salvatore, invece, il ragazzo vivrà un momento di tensione anche con la sua fidanzata Anna.

Spoiler 13 dicembre: Tina prende una decisine sul suo intervento

Nella puntata di lunedì 13 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che l’intervento alle corde vocali di Tina sarà alle porte tuttavia, la donna prenderà un’inaspettata decisione. la protagonista, infatti, sceglierà di non operarsi più per poter stare vicino a sua madre. Agnese, infatti, ha avuto un brutto malore, pertanto, necessita della vicinanza di tutta la sua famiglia. Salvatore, però, continuerà ad essere profondamente ostile nei suoi confronti. Il ragazzo si mostrerà freddo verso di lei e la cosa infastidirà parecchio Anna.

La giovane, infatti, non apprezzerà affatto il modo di fare del suo uomo, pertanto, finirà anche lei per allontanarsi da lui. Salvo, dunque, si troverà a dover fronteggiare ben due situazioni incresciose, la prima riguarda la sua famiglia e il rapporto con sua madre, mentre la seconda fa capo alla sua vita sentimentale. Agnese, dal canto suo, non riuscirà più a tenersi dentro tutti questi segreti.

Flora fa una confessione a Ludovica al Paradiso delle signore

La sarta, infatti, deciderà di aprirsi con Vittorio e di raccontargli tutta la verità. In particolar modo, la donna rivelerà al direttore dello shopping center che suo marito è andato via da Milano per trasferirsi in Germania dalla sua nuova famiglia. Conti, chiaramente, non potrà fare a meno di restare sconvolto da questa notizia. Al Paradiso delle signore, intanto, nel corso della puntata del 10 dicembre vedremo il grande magazzino supporterà un’iniziativa benefica.

Si tratta di famiglie molto povere che gravitano attorno ad un centro, il quale rischia di essere chiuso. Il tutto è gestito da Don Saverio e i membri del grande magazzino si mostreranno molto propensi a fare qualcosa per impedire che accada il peggio. Flora, invece, riceverà delle risposte a seguito dell’indagine che sta seguendo sulla morte di suo padre. La fanciulla deciderà di aprirsi con Ludovica e di rivelare alla Brancia tutto ciò di cui è venuta a conoscenza.