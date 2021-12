GF Vip, Manuel fa un massaggio al lato b di Lulù, scene da censura: “Siamo in fascia protetta…” (VIDEO)

In queste ore c’è stato un forte riavvicinamento tra Manuel e Lulù nella casa del GF Vip al punto che Bortuzzo si è cimentato in un massaggio alquanto spinto al lato b della principessa. Dopo aver discusso a lungo in questi giorni, il nuotatore sembra aver deposto l’ascia di guerra nei confronti della fanciulla.

Tra i due, infatti, ci sono stati di nuovo dei momenti di tenerezza, che si sono consumati sia dinanzi le telecamere, sia nel buio della notte. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Il massaggio sensuale di Manuel a Lulù

Manuel e Lulù pare abbiano trovato un uovo punto d’incontro, al punto che Bortuzzo ha fatto un massaggio molto spinto ai glutei di Lulù. La principessa si è sdraiata sul letto ed ha esortato il suo coinquilino a farle un massaggio anticellulite. Il giovane è apparso parecchio in difficoltà all’inizio, sta di fatto che ha chiesto alla sua coinquilina perché non lo chiedesse a Giacomo. Successivamente, poi, il nuotatore ha deciso di accettare, pertanto, ha cominciato ad ungersi le mani con una pomata ed ha cominciato il massaggio.

Ad un certo punto, però, ha cominciato a sentire parecchio caldo, sta di fatto che si è spogliato ed ha chiesto alla regia del programma di accendere un po’ di aria condizionata nella camera da letto. In seguito, poi, Manuel si è domandato se queste scene sarebbero andate in onda considerando che fossero piuttosto audaci. Lulù, però, ha provato a rassicurarlo dicendogli che sicuramente la regia avrebbe mandato in onda altri contenuti e non loro due nella camera da letto.

Telespettatori del GF Vip senza parole

Purtroppo per loro, però, non è stato affatto così. Lo staff, infatti, ha inquadrato per moltissimo tempo il massaggio che Manuel ha fatto al lato b si Lulù. I telespettatori, infatti, non hanno potuto fare a meno di commentare dicendo di essere basiti dal comportamento dei due giovani. Ad ogni modo, Bortuzzo si è mostrato molto in imbarazzo ma, allo stesso tempo, era anche piuttosto compiaciuto. La Selassiè, poi, per provocarlo gli ha anche chiesto se i suoi glutei fossero abbastanza sodi e tonici.

Insomma, un siparietto davvero osé, che è continuato anche nella notte. A luci spente, infatti, i due ragazzi si sono concessi un abbraccio molto romantico sul l etto. Questo, dunque, sembra sancire una pace fatta tra loro, o semplicemente una tregua di alcuni giorni? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Manuel fa un massaggio al culo di Lulù

