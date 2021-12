Uomini e Donne anticipazioni venerdì: torna Gemma, Isabella lascia il programma

Le anticipazioni della puntata di venerdì 10 dicembre di Uomini e Donne sono davvero molto intriganti e ricche di colpi di scena. Nel corso della messa in onda, infatti, assisteremo al ritorno in studio di Gemma Galgani.

Dopo aver trascorso alcune settimane in isolamento, finalmente, la donna tornerà in trasmissione in carne ed ossa. A fronte di un grande ritorno, però, assisteremo anche ad una sonora dipartita, ovvero, quella di Isabella. Scopriamo tutto quello che accadrà.

Il ritorno di Gemma a Uomini e Donne

In occasione della puntata di venerdì di Uomini e Donne le anticipazioni ci svelano che ci saranno diversi copi di scena. Il primo riguarderà sicuramente il ritorno di Gemma in studio. La dama ha contratto il covid alcune settimane fa, pertanto, è stata costretta a stare a casa in isolamento. Dopo un bel po’ di tempo, però, si è negativizzata ed ha potuto mettere nuovamente piede negli studi Elios.

Ad accoglierla ci sarà un nuovo cavaliere. Un po’ di giorni fa, infatti, era venuto in studio uno spasimante il quale si era detto assolutamente intenzionato a conoscere la dama torinese. Lei aveva accolto di buon grado la cosa, sta di fatto che aveva ammesso di essere desiderosa di tornare in studio proprio per poterlo incontrare. Ebbene, l’attesa è, ormai, finita e i due potranno conoscersi dal vivo. Nel corso del loro incontro, però, non mancheranno certamente le discussioni e i battibecchi con Tina Cipollari.

Anticipazioni venerdì: Isabella va via

Quest’ultima, infatti, non perderà occasione per mettere in imbarazzo la sua acerrima nemica. Dopotutto, dopo diverse puntate di assenza, l’opinionista sentirà sicuramente il bisogno di rifarsi di tutto il tempo perso. Ma a generare molto sgomento, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di venerdì, sarà Isabella. Quest’ultima sarà chiamata dalla conduttrice a sedere al centro dello studio e racconterà come stiano procedendo le cose con Fabio.

Tra i due si è venuto a creare davvero un bel legame, al punto da spingere i due protagonisti ad abbandonare la trasmissione insieme. La Ricci, dunque, dopo aver preannunciato nelle settimane precedenti che se le cose fossero andate bene lei avrebbe lasciato lo studio, manterrà la sua parola. La neo-coppia lascerà la trasmissione tra gli applausi e, soprattutto, la gioia di Gemma, la quale si è finalmente sbarazzata di un’altra sua rivale in studio.