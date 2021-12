GF Vip, squallore in bagno, Sophie ritrova escrementi a terra e nel bidet: “So benissimo chi è stato” (VIDEO)

Un po’ di ore fa nella casa del GF Vip gli animi si sono piuttosto inaspriti in quanto Sophie ha svelato di aver trovato degli escrementi nell’unico bagno della casa. Tutti i concorrenti del reality show hanno a disposizione una sola toilette, pertanto, sarebbe opportuno che ognuno facesse il suo e pulisse adeguatamente tutto ciò che sporca.

Talvolta, però, questo non accade, pertanto, si vengono a creare delle dinamiche davvero poco piacevoli. A sbottare su questo argomento è stata soprattutto la Codegoni. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Sophie ammette di trovare escrementi in bagno

Nella casa del GF Vip sono sorte delle discussioni in quanto Sophie ha ammesso di aver trovato degli escrementi nel bagno. In particolare, la ragazza stava discutendo con Valeria Marini in quanto quest’ultima l’ha accusata di non aver lavato bene i piatti. L’ex tronista di Uomini e Donne, allora, ha perso le staffe ed ha detto di non essere affatto lei la persona meno pulita della casa, anzi. In diverse occasioni le è capitato di trovare il bidet di casa sporco e non solo.

Talvolta è accaduto di trovare anche della pipì per terra, cosa che è stata costretta a pulire lei. Proprio in virtù di questo, si è molto risentita delle accuse mosse dalla Marini. Sophie, inoltre, ha aggiunto anche di sapere perfettamente chi fosse il colpevole di tutto ciò. La giovane ha svelato che sono quattro le persone che non hanno molta igiene all’interno della casa più spiata d’Italia. (Continua dopo il video)

Pubblico del GF Vip senza parole

In particolar modo, ci sarebbe qualcuno che lascia escrementi a vista nel bagno della casa del GF Vip, qualcuno che lascia le cicche in giro e qualcun altro ancora che, invece, non lava mai i piatti. Malgrado la ragazza avesse ammesso di avere la verità in tasca, ha preferito tacere non rivelando l’identità delle persone incriminate. Valeria, dal canto suo, ha replicato dicendo che anche a lei sia capitata la stessa cosa.

Anche lei ha dovuto pulire i residui organici dei suoi coinquilini, pertanto, comprende perfettamente l0indignazione della sua compagna d’avventura. Nel frattempo, gli utenti del web sono rimasti assolutamente esterrefatti da questa scoperta. Sapere che in casa c’è qualcuno dotato di così poca igiene personale è davvero una cosa squallida. Per adesso non sono stati resi noti i colpevoli, non ci resta che attendere per vedere se cambierà qualcosa.