GF Vip, Soleil accusa Sophie di essere fatta di plastica, ma sul web spunta un video inedito della Sorge (FOTO)

La giornata appena trascorsa è stata molto movimentata per alcune concorrenti del GF Vip, specie per Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Le due, infatti, hanno avuto una discussione molto accesa che ha reso il clima all’interno della casa davvero molto teso.

Sulla questione, però, sono intervenute anche diverse persone che sono al di fuori delle quattro mura di cinecittà, tra cui anche il padre di Sophie. Ad ogni modo, vediamo che cosa è successo.

Lo scontro tra Soleil e Sophie al GF Vip

Nel corso della giornata di ieri, Sophie e Soleil hanno avuto una discussione piuttosto accesa al GF Vip. Tutto è cominciato nel momento in cui la seconda ha sbottato contro la prima accusandola di essere completamente rifatta e di avere più plastica nel corso che personalità. Queste parole, chiaramente, hanno generato l’immediata risposta della Codegoni, la quale si è difesa dicendo di essere ricorsa alla chirurgia semplicemente per aumentare il volume del suo seno.

Ad ogni modo, se anche fosse stata completamente rifatta questi sarebbero stati solamente affari suoi, pertanto, non avrebbe dovuto dare nessuna spiegazione. La lite si è protratta per diverso tempo e sia dentro sia fuori la casa le persone hanno preso delle posizioni. A far sentire la sua voce è stato soprattutto il padre di Sophie, il quale ha lanciato una velenosa stoccata contro la Sorge.

Il video che incastra la Sorge

Nello specifico, l’uomo ha detto che è meglio rifarsi il corpo grazie alla chirurgia che “farsi” i mariti delle altre. Insomma, una sonora frecciatina che, certamente, non è passata inosservata sui social. Ad ogni modo, anche diversi telespettatori del GF Vip si sono schierati in parte dal lato di Sophie a scapito di Soleil. Alcuni utenti del web, infatti, hanno pubblicato sui social un video che riprende Soleil intenta a ricorrere proprio alla chirurgia per modificare il suo viso.

Dal video in questione, che è stato riproposto anche dall’influencer Amedeo Venza, si vede chiaramente che Soleil sia ricorsa ai bisturi per fare un lifting facciale. Pertanto, il suo essere così pungente e perentoria sul tema della “plastica” è davvero ridicolo e ipocrita per la maggior parte dei telespettatori. Come reagirà la diretta interessata dinanzi al fatto compiuto? Non ci resta che attendere per vedere come evolverà la faccenda.