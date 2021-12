Il Paradiso delle signore trama 14 dicembre: Vittorio fa una proposta a Tina

La trama della puntata di martedì 14 dicembre del Paradiso delle signore rivela che in casa Amato continuerà a respirarsi un clima piuttosto teso. Vittorio, allora, deciderà di fare qualcosa di concreto al fine di fare da paciere in questa incresciosa situazione.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Flora continuerà la sua battaglia per scoprire la verità su suo padre, ma Ludovica proverà a dissuaderla. Cosa farà invece Salvatore? Il giovane riuscirà a perdonare sua madre? Scopriamo tutto quello che accadrà.

Ludovica prova a dissuadere Flora al Paradiso delle signore

La puntata del 14 dicembre del Paradiso delle signore comincerà con una sorpresa alquanto inaspettata a casa di Ezio e Veronica. Quest’ultima, infatti, prenderà visione del presepe acquistato dal suo uomo e non potrà fare a meno di restare di stucco. Ezio non comprenderà i motivi e ci penserà Stefania a rendere la situazione più chiara a suo padre. Nel frattempo, Flora e Ludovica avranno un momento di confronto. La prima si è aperta con la seconda e le ha raccontato le intenzioni che ha contro i Guarnieri.

La Brancia, però, non accoglierà di buon grado le dichiarazioni fatte dalla sua interlocutrice, sta di fatto che le proverà tutte per dissuaderla. Nello specifico, la giovane proverà a convincere Flora a smetterla di fare la guerra ai Guarnieri in quanto le cose potrebbero finire davvero in un modo sgradevole. Umberto, intanto, si troverà a fare una scoperta per quanto riguarda i progetti che ha Flora in merito al periodo natalizio.

Trama 14 dicembre: la proposta di Vittorio a Tina

La giovane, infatti, ha intenzione di passare le festività in America e la cosa non potrà non turbare il commendatore. Tra di loro si è venuta a creare una certa intesa, tuttavia, il protagonista sarà molto sospettoso, specie a causa dei dubbi che ha insinuato nella sua mente sua cognata Adelaide. Nel frattempo, a casa Amato ci sarà molta tensione. Nella puntata del 14 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio proverà ad intercedere per mettere a posto le cose.

In particolare, esorterà Agnese a raccontare tutta la verità a Salvatore in merito alla partenza di Giuseppe. Cosa deciderà di fare la donna? Accetterà il consiglio del direttore dello shopping center? Intanto, Conti deciderà di andare all’attacco e inviterà Tina a cena. Dietro questa decisione si cela una duplice ragione. Da un lato Vittorio potrà trascorrere del tempo insieme a Tina, ma dall’altro permetterà ad Agnese e Salvatore di restare da soli a casa in modo da potersi chiarire.