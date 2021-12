Oroscopo 11 dicembre 2021: intesa tra Gemelli e Sagittario

Le previsioni dell’oroscopo dell’11 dicembre denotano una giornata molto positiva in amore per i Gemelli e i Sagittario. I Vergine sono un po’ sottotono e gli Acquario nervosi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Nel lavoro È importante essere risoluti e mostrarsi sempre all’altezza delle aspettative. In ambito sentimentale, invece, potete e dovete osare un po’ di più.

Toro. L’amore e il motore della vita e voi ne siete un esempio vivente. Cercate di concentrarvi un po’ di più sui bisogni del partner, però, non trascurate neppure voi stessi punto in ambito professionale urge un cambiamento.

Gemelli. I nati sotto questo segno vivranno un momento di grande intesa con i nati sotto il segno del Sagittario. Cercate di cogliere la palla al balzo. Il vostro umore è decisamente migliore rispetto ai giorni passati.

Cancro. L’oroscopo del giorno 11 dicembre vi invita a mettere da parte l’orgoglio se volete risolvere una situazione in sospeso. Dal punto di vista delle faccende professionali, invece, è meglio che non tiriate troppo la corda.

Leone. Buon momento per quanto riguarda le finanze. In questo periodo è previsto l’ingresso di denaro, tuttavia, siate comunque molto parsimoniosi. In amore è importante mettersi in gioco.

Vergine. Siete un po’ giù di corda, forse qualcuno vi ha fatto qualche torto e voi fate parecchia fatica a soprassedere. In ambito professionale, invece, ci sono dei cambiamenti in arrivo, occhi ben aperti.

Previsioni 11 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Chi ha avuto una discussione di recente, potrà risolvere le questioni in sospeso. Sul lavoro, invece, è opportuno mantenere la calma e mostrare diplomazia e serietà.

Scorpione. Giornata molto interessante per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ci sono delle novità all’orizzonte Per quanto riguarda la sfera professionale, quindi, è importante che abbiate sempre gli occhi aperti.

Sagittario. L’oroscopo del giorno 11 dicembre denota un periodo molto positivo per quanto riguarda l’amore. L’intesa con i Gemelli potrebbe regalarvi qualche momento di passione. In ambito professionale è meglio staccare un po’ la spina.

Capricorno. In amore State vivendo un periodo piuttosto sereno, tuttavia, non crogiolata e vi troppo sugli allori. Ogni rapporto, di qualunque natura esso sia, necessità di attenzione e cure costanti, non dimenticatevene.

Acquario. Oggi siete un po’ nervosi, pertanto, sarebbe il caso di contare fino a 10 prima di dire tutto quello che vi passa per la testa. Dal punto di vista del lavoro, invece, si prospettano giorno molto intensi, quindi, riposatevi.

Pesci. Aprite gli occhi per quanto riguarda la sfera professionale. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, è il caso che vi guardiate un po’ di più attorno. I rapporti di coppia procedono senza troppi intoppi.