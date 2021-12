GF Vip, un autore dimentica il microfono aperto e bestemmia: concorrenti basiti (VIDEO)

Nella casa del GF Vip è accaduto un episodio alquanto bizzarro in quanto un autore ha dimenticato il microfono acceso ed ha pronunciato una bestemmia. All’interno del reality show erano le prime ore del mattino quando, improvvisamente, è accaduto qualcosa di inaspettato.

Uno dei membri dello staff ha dimenticato di spegnere il microfono ed ha ricevuto una telefonata. Nel rispondere, però, ha pronunciato un’imprecazione che ha lasciato tutti senza parole, sia dentro sia fuori dalla casa. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

La bestemmia di un autore del GF Vip

Come tutti i telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini sapranno, la produzione è estremamente ferrea quando si tratta di blasfemia. Ad ogni modo, in queste ore è stato proprio uno degli autori del GF Vip a pronunciare una bestemmia credendo di non essere ascoltato. La regia interagisce con i concorrenti mediante dei microfoni, che hanno degli altoparlanti in tutta la casa. Ebbene, questa mattina uno dei membri dello staff ha dimenticato di spegnere il collegamento ed ha risposto ad una telefonata privata.

Nel momento in cui ha risposto la persona in questione ha emesso una bestemmia. In seguito, poi, ha esortato il suo interlocutore ad agganciare in quanto fosse impegnato a svegliare i membri del reality show. I concorrenti, però, erano già svegli in quanto saltati a causa dello squillo del telefono. Valeria Marini, nell’apprendere quanto stesse accadendo, ha provato ad esortare la regia ad intervenire.

Concorrenti basiti, provano a “nascondere” la cosa

La showgirl, infatti, ha informato l’autore del GF Vip che ha pronunciato la bestemmia a spegnere il microfono. Successivamente, poi, i vari concorrenti si sono interrogati su quanto accaduto e in molti hanno notato che il membro dello staff avesse pronunciato un’imprecazione. Il video in questione è stato condiviso da molte pagine di gossip sia su Instagram sia su Twitter, pertanto, moltissimi sono stati i commenti dei telespettatori.

La maggior parte di essi ha reputato davvero imbarazzante la gaffe dell’autore in questione. Altri, invece, si sono limitati semplicemente a sorridere per quanto accaduto. Ad ogni modo, almeno per il momento, la produzione non si è ancora sbilanciata su quanto accaduto. Non sono stati emessi comunicati o informazioni volte a “giustificare” quanto accaduto o, quanto meno, a scusarsi per l’imprecazione. Non ci resta che attendere per capire se qualcosa cambierà.