Uomini e Donne spoiler lunedì: Diego contro Ida e Armando, colpo di scena per Isabella

Lunedì 13 dicembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e gli spoiler rivelano che l’atmosfera sarà parecchio turbolenta. Soprattutto al trono over si verranno a creare delle dinamiche piuttosto movimentate che coinvolgeranno alcuni esponenti.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Roberta e Matteo siederanno al centro dello studio per raccontare come stiano procedendo le loro conoscenze. Non mancheranno confessioni e polemiche. Vediamo tutto nel dettaglio.

Spoiler lunedì 13 dicembre trono over

Gli spoiler della puntata di lunedì 13 dicembre di Uomini e Donne rivelano che al trono over ci sarà molto di cui dibattere. Dopo il ritorno trionfale di Gemma Galgani, ci sarà un addio. Isabella Ricci, infatti, abbandonerà il programma insieme a Fabio. Tra i due si è creata una sintonia tale al punto da farli sentire pronti a lasciare la trasmissione insieme. Ad ogni modo, i saluti saranno corredati da tanti applausi, momenti di commozione, ma anche da parecchie critiche.

Dopo un evento così romantico, però, ci saranno altri colpi di scena. Diego sarà chiamato in causa dalla conduttrice e il cavaliere ne approfitterà per scagliarsi, ancora una volta, contro Ida e Armando. Il giovane sembrerà proprio non digerire il rapporto che si è venuto a creare tra la donna e Incarnato. Tra loro, infatti, in men che non di dica si aprirà una diatriba infinita che coinvolgerà, come al solito, anche gli opinionisti. Il tutto, però, si chiuderà come sempre con un nulla di fatto.

Cosa accadrà al trono classico di Uomini e Donne

In merito al trono classico di Uomini e Donne, invece, gli spoiler di lunedì rivelano che si parlerà di Roberta e Matteo. Durante la messa in onda dello scorso venerdì ci si è soffermati soprattutto su Andrea Nicole, la quale ha baciato Alessandro in esterna e Ciprian non è apparso particolarmente sconvolto dalla cosa. Nella puntata di lunedì, invece, vedremo a che punto sono arrivati gli altri due.

Roberta discuterà con Luca e Samuele in merito alle ultime esterne e scopriremo se con il primo sia riuscita a trovare un punto di incontro dopo i recenti battibecchi. Matteo, invece, si sta cimentando in nuove conoscenze. Nel corso della messa in onda, il ragazzo comincerà a sbilanciarsi un po’ di più e a lasciar trapelare qualche piccola preferenza sulle sue corteggiatrici.