Oroscopo 12 dicembre, classifica: Cancro rischiate, Capricorno giù di corda

Le previsioni dell’oroscopo di domenica 12 dicembre esortano i nati sotto il segno de Capricorno a tenere duro. I Toro sono in splendida forma e gli Ariete sono audaci

Oroscopo primi sei segni

1 Toro. Giornata decisamente positiva e operativa per i nati sotto questo segno. Mettete da parte i pensieri e le preoccupazioni e concentratevi solamente sui vostri obiettivi. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità.

2 Ariete. Buon momento per essere audaci nel lavoro. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze e ricordate che solo con un po’ di rischio si riescono ad ottenere dei risultati positivi. In amore smettetela di temporeggiare. Se siete innamorati dichiaratevi.

3 Bilancia. Ottime opportunità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 12 dicembre vi invitano ad essere audaci. Dal punto di vista professionale ci sono dei progressi, ma cercate di non fare il passo più lungo della gamba se non avete delle certezze.

4 Scorpione. Buone opportunità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Cercate di guardare avanti senza badare troppo al passato. Esso è tale e non può più tornare, quindi, mettetevi l’anima in pace. I cambiamenti sono sempre ben accetti.

5 Sagittario. L’amore è tra le vostre priorità al momento. Cercate di concentrarvi un po’ di più sul vostro futuro e sui vostri progetti, tralasciando ciò che pensano gli altri. Anche in amore, andate avanti per la vostra strada senza chiedere consensi.

6 Pesci. Le emozioni sono in subbuglio. In questo periodo potreste fare un po’ di fatica in più del solito a prendere decisioni importanti. In ambito lavorativo, invece, potrebbe nascere qualche piccolo disguido per il quale sarà necessario scendere a compromessi.

Previsioni 12 dicembre ultime sei posizioni

7 Gemelli. Alti e bassi per quanto riguarda le faccende di cuore. Siete dei sognatori e talvolta tendete a distaccarvi un po’ troppo dalla realtà per volare lontano con la fantasia. Cercate di non perdere troppo la concezione della realtà.

8 Vergine. L’oroscopo del 12 dicembre denota una mattinata un po’ complessa per quanto riguarda i sentimenti. A partire dal pomeriggio, invece, ci sarà un bel da fare. Cercate di mantenere la calma e di seguire una tabella di marcia.

9 Cancro. In ambito professionale è bene fare proprio il detto: “O la va o la spacca”. Rischiate il tutto per tutto e ricordate che la cosa importante nella vita è crederci sempre. Anche in amore, non arrendetevi al primo ostacolo e continuate a lottare per ottenere i vostri risultati.

10 Leone. In amore sentite molto il bisogno di essere amati più che di amare. Ad ogni modo, nella vita non si può sempre ricevere, ma talvolta è necessario anche dare. Non siate troppo puntigliosi per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

11 Capricorno. Anche se la vita è come se spesso si divertisse a porvi dinanzi degli ostacoli, adesso è il momento di non abbattersi. Spesso ci si trova dinanzi a situazioni che ci sembrano insormontabili, ma non è così. Tutto si supera con amore e impegno.

12 Acquario. Chi sta pensando di dare il via ad un cambiamento importante farebbe bene a riflettere a fondo prima di compiere dei passi affrettati. Dal punto di vista professionale cercate di non farvi distrarre da circostanze di contorno.