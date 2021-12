Oroscopo 13 dicembre 2021: cambiamenti per Leone, colpo di fulmine per Acquario

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 13 dicembre esortano gli Acquario a tenere gli occhi ben aperti sul fronte dei sentimenti, perché sono previste sorprese. I Bilancia, invece, recuperano un po’ di forma fisica.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le stelle tornano ad essere favorevoli per quanto riguarda la sfera economica. Questo è un periodo alquanto fortunato, specie per quanto riguarda i liberi professionisti. In amore, invece, odiate le bugie, pertanto, se qualcuno ve le dirà, potreste vivere u brutto quarto d’ora.

Toro. In amore siete molto audaci e propositivi. Caratterialmente siete persone travolgenti e volitive, che difficilmente fanno annoiare. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, i prossimi mesi potrebbero essere decisivi per molti di voi.

Gemelli. Giornata interessante sul fronte delle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, invece, c’è qualche novità in arrivo, tuttavia, se volete davvero ottenere qualche risultato importante dovete attendere l’inizio dell’anno nuovo.

Cancro. Molti di voi si trovano in un momento di confusione. Questo potrebbe portare dei problemi sia dal punto di vista personale sia professionale. Cercate di mantenere la calma e di non prendere decisioni troppo affrettate.

Leone. Le previsioni dell’oroscopo del 13 dicembre esortano i nati sotto questo segno a darsi da fare dal punto di vista professionale. In questo periodo sono in arrivo dei cambiamenti molto interessanti, pertanto, cercate di farvi trovare pronti.

Vergine. I rapporti di coppia celano qualche controversia. Cercate di mettervi in gioco e di non nascondervi dietro un dito. Dal punto di vista delle emozioni, invece, è opportuno imparare a distinguere la sfera privata da quella professionale.

Previsioni 13 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dedicatevi un po’ di più alla cura della vostra persona sia dal punto di vista fisico sia psicologico. È importante stare bene prima con se stessi prima ancora di aprirsi con gli altri. Sul lavoro siete un po’ troppo titubanti, fatevi coraggio.

Scorpione. Fase di recupero per quanto riguarda il lavoro. Nel corso della settimana appena trascorsa avete trascurato alcune cose, ma adesso tutto andrà verso un miglioramento. Anche dal punto di vista sentimentale potete tirare un sospiro di sollievo.

Sagittario. Ottimo momento per le emozioni. Se avete conosciuto qualcuno da poco, potreste rimanere piacevolmente colpiti. Ricordate che le cose più belle accadono sempre quando meno ve le aspettate. In amore siate audaci.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 13 dicembre esortano i nati sotto questo segno a cercare nuovi stimoli. Molti di voi si abbattono nel momento in cui vengono meno le novità e le emozioni. Sul lavoro avete bisogno di stabilità.

Acquario. Occhi ben aperti in amore. Cupido è dietro l’angolo, pertanto, cercate di non farvi scappare nessuna occasione. Dal punto di vista del lavoro, invece, questa sarà una settimana molto impegnativa, quindi, preparatevi al meglio.

Pesci. Impegnatevi di più per cercare di tenere a bada le emozioni. Spesso tendete a gettarvi a capofitto nelle situazioni, ma questo non sempre è un fatto positivo. Per tale ragione, è opportuno aggiustare un po’ il tiro.