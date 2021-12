GF Vip, Alex Belli gioca con il seno di Soleil Sorge e la prende in giro: la reazione di lei (VIDEO)

Il legame tra Alex Belli e Soleil Sorge sembra davvero tangibile, al punto che l’attore, in queste ore, ha preso in giro la sua coinquilina per le dimensioni del suo seno. Il giovane, però, non si è limitato semplicemente a fare delle battute sulle dimensioni, ma ha cominciato anche a palpare il decolleté dell’ex volto di Uomini e Donne.

La donna non ha esitato a reagire dinanzi il comportamento del suo coinquilino. Ad ogni modo, ad avere una reazione piuttosto forte sono stati anche gli utenti del web. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Alex prende in giro il seno di Soleil

Nella casa del GF Vip gli animi sono diventati bollenti, sta di fatto che Alex Belli ha cominciato a palpare il seno di Soleil. Come di consueto, nel fine settimana la produzione del reality show è solita organizzare delle piccole festicciole per rendere il clima in casa più divertente ed ilare. Complice anche un po’ di alcol, dunque, alcuni concorrenti hanno alzato un po’ il gomito e si sono lasciati andare a momenti di divertimento.

In particolare, Alex e Soleil hanno cominciato, come al solito, a scambiarsi tenere effusioni. Ad un certo punto, però, l’attore ha cominciato a prendere in giro la sua compagna d’avventura criticando le dimensioni ridotte del suo seno. Belli ha iniziato addirittura a toccare il decolleté della donna alludendo al fatto che non ci fosse nulla da toccare. La Sorge, dal canto suo, è apparsa piuttosto divertita da questa burla. La giovane, infatti, non ha fatto altro che ridere e gettarsi tra le braccia dell’attore.

I telespettatori del GF Vip senza parole

Con loro c’era anche Manuel Bortuzzo, il quale è stato a metà tra l’imbarazzo e il divertimento. In ogni caso, il modo in cui Alex ha palpato il seno di Soleil ha suscitato un’immediata reazione da parte degli utenti del web. In molti hanno commentato quanto accaduto dicendo che il comportamento di Alex sia davvero incommentabile. Pare assurdo a molti che due amici si scambino questo genere di effusioni.

Toccare in modo così disinvolto parti intime di un’altra donna appare come una cosa davvero eccessiva per i telespettatori del reality show, specie se a farlo è un uomo sposato. Insomma, questo è l’ennesimo comportamento equivoco di cui si è reso protagonista il tanto discusso e criticato ex volto di Centovetrine.