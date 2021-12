GF Vip 6, ecco i concorrenti che vorrebbero abbandonare il gioco: colpo di scena per uno di loro (FOTO)

I concorrenti del GF Vip hanno appena scoperto del prolungamento del reality show fino a marzo e alcuni di loro hanno manifestato la volontà di abbandonare il gioco. In questi giorni erano già trapelate delle indiscrezioni in merito, ma specie nelle ultime ore la situazione sembra molto più chiara.

Scoriamo, quindi, quali sono i concorrenti che, quasi certamente, andranno via a fronte del prolungamento. Vi anticipiamo che un vip in particolare ha lasciato tutti senza parole.

I concorrenti che vogliono abbandonare il GF Vip

Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti che il GF Vip si protrarrà fino a metà marzo e alcuni vipponi hanno palesato la volontà di abbandonare. Come accaduto anche l’anno scorso, alcuni partecipanti andranno via volontariamente prima di Natale, senza pagare alcuna sanzione in quanto previsto da contratto, in virtù dell’allungamento del programma. Tra di essi ci sono nomi alquanto attesi, mentre altri hanno lasciato tutti spiazzati.

A lasciare il gioco, quasi certamente, sarà Katia Ricciarelli. La lirica in più di un’occasione ha palesato la sua volontà di interrompere la permanenza in casa nel caso in cui si sarebbe verificata l’ipotesi del prolungamento. Per la donna si è trattato di un’esperienza molto provante, che risulta essere durata già parecchio tempo secondo il suo punto di vista. A seguirla, poi, potrebbero essere anche Giucas Casella e Aldo Montano.

Uno di loro spiazza tutti

Anche loro sono sempre stati piuttosto sicuri di voler trascorrere le vacanze di Natale con i propri cari e non all’interno della casa più spiata d’Italia. Oltre a questi tre si vanno ad aggiungere altri quattro personaggi e Francesca Cipriani è una di loro. La ragazza ha desiderio di riabbracciare il suo futuro marito e tutti i suoi cari. Stessa cosa anche per Carmen Russo, che vuole riabbracciare suo marito, malgrado Enzo Paolo abbia fatto sapere che la donna debba sentirsi libera di decidere.

Infine, tra i concorrenti che vogliono abbandonare il GF Vip ci son anche Daniele Silvestri e Manuel Bortuzzo. A lasciare tutti senza parole è stato Alex Belli. Quest’ultimo aveva, in un primo momento, detto che sarebbe voluto uscire per chiarire le cose con Delia. Tuttavia, dopo aver provato a mettersi in contatto con lei in questi giorni, senza alcuna risposta, l’attore pare abbia cambiato idea ed abbia deciso di non uscire più.