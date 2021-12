Il Paradiso delle signore spoiler 15 dicembre: Tina e Salvatore scoprono la verità sul padre

Gli spoiler della puntata di mercoledì 15 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Tina e Salvatore apprenderanno, finalmente, la verità su loro padre. Agnese deciderà di aprirsi con loro una volta per tutte.

Per quanto riguarda Flora, invece, la donna farà una scoperta inattesa sulla famiglia Guarnieri. Al grande magazzino, intanto, Nino comincerà a comportarsi in un modo piuttosto strano e questo genererà molta preoccupazione in Dora e Armando.

Tina e Salvatore scoprono la verità al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 15 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore e Agnese faranno finalmente pace. La donna, dunque, troverà il coraggio di raccontare a suo figlio tutta la verità sul padre Giuseppe e sui motivi che lo hanno spinto ad andare via in Germania. Anche Tina verrà messa al corrente della verità. Agnese, dunque, non dovrà più nascondersi e potrà parlare liberamente ai suoi figli, anche del suo rapporto con Armando.

Nel frattempo, al grande magazzino si verificheranno dei fatti piuttosto bizzarri. Nello specifico, Nino comincerà a comportarsi in un modo piuttosto strano. Dora non potrà fare a meno di notare il tutto e si interrogherà su quello che possa essere accaduto al giovane. Nel frattempo, anche Armando noterà gli atteggiamenti bizzarri del giovane. Il capo-magazziniere non potrà fare a meno di iniziare a preoccuparsi in un modo piuttosto significativo.

Spoiler 15 dicembre: Flora fa una scoperta

Agnese, dal canto suo, si aprirà molto con i suoi figli Tina e Salvatore. Dopo essersi liberata del peso che si portava dietro da diverse settimane, la donna riuscirà a fare anche delle confessioni in merito al suo rapporto con Armando. I figli, una volta appresa la verità, guarderanno in maniera completamente diversa il legame tra la loro madre e Ferraris. Su di un altro versante, poi, nella puntata del 15 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che ci saranno delle novità anche per quanto riguarda Flora.

La donna, infatti, continuerà ad indagare sul conto dei Guarnieri e farà una scoperta inaspettata. Nello specifico, scoprirà quale sia la combinazione della cassaforte di Umberto e Adelaide. La protagonista non esiterà neppure per un attimo e immediatamente si fionderà per aprirla e scoprirne il contenuto. Intanto, la donna non potrà fare a meno di restare basita da quanto appreso su suo padre Achille dal commendatore e dalla contessa.