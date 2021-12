Oroscopo 14 dicembre 2021: Vergine intraprendenti, Pesci devono recuperare le forze

Le previsioni dell’oroscopo del 14 dicembre vedono i Vergine in grande forma. Gli Ariete sono un po’ tesi in amore, mentre i Pesci devono concentrarsi di più sul lavoro

Previsioni 14 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete. In amore potrebbe nascere qualche discussione alquanto sgradevole. Cercate di mantenere la calma e di evitare di dire o fare cose delle quali potreste pentirvi. Sul lavoro bisogna essere un po’ più razionali.

Toro. In amore potreste cedere a qualche tentazione, evitate di commettere cose di cui potreste non andare fieri. In ambito professionale ci sono delle decisioni da prendere e non è escluso che esse possano modificare il corso della vostra vita.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 14 dicembre denotano una giornata molto positiva per quanto riguarda i sentimenti. Ci sono delle novità all’orizzonte, pertanto, prendete la palla al balzo.

Cancro. In ambito sentimentale state vivendo una situazione un po’ conflittuale a causa di una Venere un po’ opposta. Ad ogni modo, non demordete in quanto questo è il momento giusto per rimettersi in sesto e ripartire.

Leone. Ottimo momento per quanto riguarda i sentimenti. I single avranno delle interessanti opportunità, pertanto, cercate di essere attenti. Dal punto di vista professionale evitate le discussioni con i colleghi.

Vergine. Chi ha avuto delle discussioni di recente, sia in amore sia in famiglia, potrà risolverle. Approfittate di questo momento positivo per aprirvi e per gettarvi il passato alle spalle. Nella vita bisogna guardare avanti con disinvoltura e determinazione.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Periodo un po’ complicato per quanto riguarda le relazioni. Dal punto di vista professionale ci sono delle ottime opportunità in vista, specie per chi è alla ricerca di un nuovo impiego.

Scorpione. Siete vitali e pieni di spirito d’iniziativa. In questo periodo fuggite da tutto quello che non è in grado di darvi vita ed emozioni. State attenti ai rapporti di coppia in quanto potrebbe nascere qualche disguido.

Sagittario. Periodo fervido di emozioni positive. Mettetevi in gioco per quanto riguarda i sentimenti e non arrendetevi al primo ostacolo. Dal punto di vista professionale siete molto intraprendenti.

Capricorno. Finalmente a partire dal 14 dicembre la Luna smette di essere contraria, pertanto l’oroscopo denota l’inizio di un momento decisamente favorevole per le emozioni. In ambito professionale, invece, dovete tenere gli occhi ben aperti.

Acquario. Cercate di prestare attenzione alle decisioni che prenderete nei prossimi giorni. Esse potrebbero rivelarsi fondamentali per quanto riguarda il vostro futuro. In amore dovete superare qualche piccolo ostacolo.

Pesci. Siete molto lunatici, forse troppo. Il vostro umore altalenante potrebbe incidere negativamente sul vostro rendimento professionale. Cercate di prendervi un momento di pausa per recuperare le forze.