Davide smaschera Alex dopo la crisi al GF Vip: ecco cosa ha chiesto agli autori prima della sceneggiata

Il fine settimana che si è appena concluso è stato piuttosto dinamico all’interno della casa del GF Vip. A rendere il clima piuttosto teso ci ha penato Alex Belli, il quale ha avuto una crisi molto forte che, tuttavia, è stata criticata da alcuni coinquilini, tra cui Davide Silvestri.

Nello specifico, in molti ci hanno visto poca sincerità nell’attacco di nervi avuto dall’attore. Ad acuire ulteriormente questo dubbio è stato Davide, il quale ha smascherato il suo amico portando alla luce un retroscena inedito.

Davide dubita sullo sfogo di Alex

In queste ore, Davide Silvestri ha smascherato Alex Belli al GF Vip. Nello specifico, quest’ultimo ha avuto una crisi molto accesa durante la quale ha tirato calci e pugni contro la porta rossa d’uscita. Ad ogni modo, il suo comportamento ha generato qualche sospetto nei telespettatori. Diversi utenti del web hanno reputato completamente finta la sceneggiata di Alex in quanto se il concorrente avesse voluto abbandonare davvero la casa l’avrebbe potuto fare anche dalle numerose uscite di sicurezze disseminate per tutta l’abitazione.

Ad ogni modo, a gettare benzina sul fuoco è stato anche Davide, che teoricamente è un amico di Belli. Silvestri, infatti, ha stretto un bel rapporto con Alex in questo periodo di permanenza in casa, tuttavia, ha comunque deciso di raccontare la verità. Davide, infatti, parlando con Francesca, ha detto di reputare piuttosto bizzarro lo sfogo del suo coinquilino.

Svelata una conversazione tra Belli e gli autori del GF Vip

Il giovane, poi, ha svelato un retroscena inedito. Nello specifico, ha detto che l’attore poco prima di dare luogo a quella scenata si è recato in confessionale per parlare con gli autori. In tale occasione si è assicurato con lo staff del programma che la porta rossa fosse ben sigillata prima di dare luogo al suo show. Davide, dunque, con queste parole ha smascherato completamente Alex portando alla luce le sue reali intenzioni.

Belli, dunque, avrebbe solo fatto finta di voler abbandonare la casa ma, in realtà, non ne avrebbe nessuna intenzione. Tra oggi e venerdì, infatti, i concorrenti hanno la possibilità di uscire dal reality show volontariamente senza pagare penali in virtù del prolungamento di altri tre mesi. Ebbene, l’attore, che in un primo momento sembrava decisissimo a voler andare via, pare proprio che abbia cambiato idea e resterà fino a che il pubblico gliene darà la possibilità.