Colpo di scena al GF Vip, Manuel Bortuzzo si dichiara a Lulù: “Ti amo…” sul web è delirio

In queste ore c’è stato un vero e proprio colpo di scena all’interno della casa del GF Vip per quanto riguarda Manuel e Lulù. Tra i due si è venuto a creare un rapporto molto particolare e travagliato.

Tuttavia, nelle ultime ore pare che la situazione abbia preso una piega differente. Bortuzzo, infatti, ha deciso finalmente di aprirsi e di rivelare i suoi sentimenti alla coinquilina. Scopriamo che cosa è successo.

Lulù dice di amare Manuel

Nella casa del GF Vip, Manuel si è aperto in maniera abbastanza esplicita con Lulù. Tutto è cominciato nel momento in cui i concorrenti si sono dovuti cimentare in esibizioni sonore e canore. Bortuzzo ha deciso di cimentarsi nella rappresentazione di una canzone del cantante Ultimo. Subito dopo aver dato luogo alla sua performance, però, il giovane ha trovato il coraggio di aprirsi con la principessa.

Nello specifico, il protagonista le ha detto di tenere bene a mente le parole contenute all’interno di quel brano. Lulù, dal canto suo, è sembrata entusiasta delle parole del suo coinquilino, al punto da confessargli di provare un sentimento molto forte per lui. In particolar modo, infatti, la giovane ha detto che comunque vadano le cose all’interno della casa più spiata d’Italia, lei nutrirà sempre amore nei suoi confronti.

Bortuzzo confessa i suoi sentimenti per la principessa al GF Vip

Dinanzi queste parole di Lulù, che per molti telespettatori del GF Vip erano alquanto prevedibili, Manuela ha spiazzato tutti. Il nuotatore, che di solito è sempre molto reticente è freddo nelle esternare i suoi stati d’animo e sentimenti, ha deciso di liberarsi di tutte le barriere e si è dichiarato alla compagna d’avventura. Nello specifico, il giovane ha risposto di amare a sua volta la principessa. Quest’ultima, chiaramente, è apparsa su di giri dalla gioia per la dichiarazione d’amore del coinquilino.

Nel frattempo, la notizia ha fatto il giro del web In men che non si dica e moltissimi sono i telespettatori che hanno deciso di commentare quanto accaduto. Alcuni ritengono che Manuela abbia finalmente trovato il coraggio di mettere da parte le sue paure e di esprimere appieno le sue intenzioni. Daltrocanto, però, c’è anche chi crede che i due stiano agendo in questo modo semplicemente perché dettati dall’impeto e dalla tracotanza dovuta alla loro giovane età.