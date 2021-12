Soleil bacia Alex con la lingua al GF Vip, ma è una vendetta: “È finto, come lo sei stato con me” (VIDEO)

Soleil ha consumato la sua “vendetta” nella casa del GF Vip contro Alex Belli. La ragazza, di punto in bianco, gli ha dato un bacio con la lingua in giardino davanti gli occhi di tutti i coinquilini.

I presenti, infatti, hanno subito fatto un applauso per incoraggiare i due a rivelare, finalmente, i loro sentimenti. Dopo il bacio appassionato, però, la Sorge ha svelato la sua trappola all’attore. Vediamo cosa è successo.

Alex e Soleil si baciano con la lingua

In questi giorni Alex e Soleil sono davvero in crisi al GF Vip. Belli non sa se restare nel programma o andare via a fronte del prolungamento del reality show, mentre la Sorge sembra determinata a continuare. L’attore è profondamente in crisi anche per il presunto tradimento di sua moglie Delia e la totale scomparsa della donna. Quest’ultima, infatti, non si è fatta trovare neppure al telefono per confrontarsi con suo marito in merito all’allungamento del programma.

Ad ogni modo, in tutto questo caos, la Sorge ha deciso di tendere una trappola al suo coinquilino per dimostrargli quanto sia brutto sentirsi usati e presi in giro. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, ritiene che il coinquilino l’abbia solo presa in giro in tutto questo periodo. Ebbene, per vendicarsi, ha sedotto in modo piuttosto sfacciato il suo compagno d’avventura, fino a dargli un bacio davvero passionale.

La Sorge consuma la sua vendetta al GF Vip

Le persone che erano presenti sono rimaste senza parole ed hanno fomentato i due ragazzi spingendoli, finalmente, ad essere onesti l’uno con l’altra e a smetterla di nascondersi dietro un dito. Dopo il bacio, però, Soleil ha guardato Alex negli occhi ed ha chiesto al coinquilino del GF Vip se avesse “sentito” il bacio. Lui ha annuito e a quel punto lei gli ha rivelato che fosse tutto finto, proprio come lui lo è stato con lei.

Subito dopo aver pronunciato questa frase, la sorge è scappata via lasciando Belli impalato in giardino. Gli utenti del web, intanto, stanno commentando la scena. Alcuni ritengono che Soleil abbia fatto finta di vendicarsi in quanto, in realtà, desiderava lei in primis scambiarsi quel bacio così passionale. Altri, invece, ritengono che siano entrambi a fingere in quanto la scena in questione sembrava tratta interamente da una soap opera.