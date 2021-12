Uomini e Donne, puntata di oggi, 14 dicembre: lite tra Roberta e Luca, Isabella va via

Nella puntata di Uomini e Donne di martedì 14 dicembre assisteremo a diversi avvenimenti degni di nota. La messa in onda comincerà dal trono di Roberta. La ragazza si farà trovare già seduta al centro dello studio e si preparerà a raccontare quanto accaduto durante la settimana.

Al trono over, invece, non mancheranno i colpi di scena soprattutto su Isabella. Dopo tanto tempo di attesa, pare proprio che nella puntata di oggi assisteremo alla sua uscita di scena dallo studio del talk show pomeridiano.

Lite tra Roberta e Luca nella puntata del 14 dicembre

Le anticipazioni della puntata del 14 dicembre di Uomini e Donne rivelano che si inizierà parlando di Roberta. La scorsa puntata si è conclusa con Andrea Nicole, uscita furiosamente dallo studio, per prendere una boccata d’aria. La tronista ha avuto una pesante discussione con Ciprian, pertanto, ha deciso di allontanarsi per un po’ di tempo. Per quanto riguarda Roberta, invece, la ragazza si confronterà con entrambi i suoi corteggiatori. Con Samuele le cose sembreranno procedere piuttosto bene, tuttavia, con Luca non si può dire lo stesso.

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, infatti, pare proprio che con Luca ci sia stato un pesante alterco, durante il quale la ragazza gli ha chiesto che cosa stesse facendo in studio. Dinanzi questa provocazione, il corteggiatore pare che perderà le staffe e deciderà di uscire dallo studio in maniera piuttosto furiosa. Al momento non si sa se Roberta deciderà di seguirlo, oppure se attenderà che gli passi.

Isabella lascia Uomini e Donne

Matteo, invece, sta pian piano approfondendo la conoscenza delle sue corteggiatrici e specie con Martina pare ci sarà un feeling davvero tangibile. In merito al trono over, invece, nella puntata del 14 dicembre di Uomini e Donne pare che assisteremo all’uscita di scena di Isabella. Le anticipazioni ci svelano che la donna siederà al centro dello studio insieme a Fabio, il corteggiatore che sta conoscendo in questo periodo.

I due diranno di trovarsi davvero molto bene insieme, al punto da decidere di abbandonare la trasmissione insieme. Questa decisione sarà presa di buon grado da Gemma Galgani, la quale sarà felicissima di essersi “sbarazzata” dell’altra sua acerrima nemica all’interno dello studio del programma, oltre a Tina. Come reagirà invece Gianni? L’opinionista che ha tanto criticato gli atteggiamenti della Ricci si ricrederà sul suo conto dopo questo colpo di scena?