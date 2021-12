GF Vip, il presunto amante di Delia Duran la smaschera e pubblica le chat private: tutto organizzato (VIDEO)

La puntata di ieri del GF Vip è stata davvero molto movimentata, ma il vero trash è stato generato dal presunto amante di Delia Duran. Tale Carlo, l’uomo con cui la donna si è fatta beccare in un ristorante di Milano a baciarsi, ha deciso di smascherarla pubblicando chat private.

Nello specifico, in tali filmati si sente Delia organizzare in maniera minuziosa il suo ingresso in casa per lasciare, in modo finto, il suo compagno. Scopriamo tutto quello che è emerso.

La vendetta del presunto amante di Delia Duran

Nel corso della messa in onda del 13 dicembre del GF Vip c’è stato il tanto atteso confronto tra Alex Belli e Delia Duran, ma l’apice si è toccato sui social, con dei post del presunto amante della donna. La modella è entrata in casa con l’intento di porre fine al suo rapporto, tuttavia, Alex ha deciso di infrangere il regolamento e andare via con lei per risolvere le faccende in sospeso. Mentre i due erano impegnati nel dare luogo a quella che molti hanno reputato una sceneggiata, il presunto amante della donna si è vendicato sui social.

In particolare, Carlo ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha fatto ascoltare degli audio registrati da Delia nei quali la donna enunciava tutte le sue prossime mosse. Stando a quanto emerso, pare che la protagonista abbia confessato che la paparazzata con un altro uomo fosse organizzata. Una volta entrata in casa per il confronto con Alex, però, la Duran avrebbe dovuto confessare al suo partner che fosse tutto vero e che lei avesse un altro.

Tutta una messinscena al GF Vip?

Inoltre, dagli audio divulgati dal presunto amante di Delia Duran è emerso anche che la donna abbia dichiarato di voler lasciare Belli in puntata come epilogo di tutto questo teatrino. Insomma, quello che tutti sospettavano, compreso il conduttore e le opinioniste, pare si stia trasformando in verità. Alex e Delia potrebbero davvero aver pianificato tutte le mosse prima di entrare in casa.

Di questo ha cominciato a nutrire dei sospetti anche Soleil che, infatti, durante la puntata di lunedì non ha potuto fare a meno di esternare tutto il suo rammarico e le sue titubanze. Ad ogni modo, Alex e Delia sono usciti dal programma insieme, ma ci sono molte cose in sospeso, pertanto, la soap opera non sembra essere finita qua.