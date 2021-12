Alex Belli squalificato dal GF Vip dopo l’incontro con Delia, Soleil trova dei bigliettini lasciati da lui in casa (VIDEO)

Alex Belli è stato squalificato dal GF Vip in quanto durante il confronto con sua moglie Delia ha infranto il regolamento e l’ha abbracciata. Questo gesto, dunque, avrebbe dovuto porre fine alla presenza dell’attore all’interno del reality show, ma così non è stato.

Nello specifico, infatti, l’ex gieffino sta continuando a far parlare di sé anche da fuori in quanto, prima di andare via, ha disseminato dei bigliettini per Soleil all’interno dell’abitazione. Scopriamo di cosa si tratta.

Come è stato squalificato Alex Belli

Durante la puntata del GF Vip del 13 dicembre c’è stato il tanto atteso confronto tra Alex Belli e Delia Duran e il concorrente è stato squalificato. La donna lo ha raggiunto in giardino e gli ha detto di volerlo lasciare a seguito di tutto quello che è accaduto. Lui, allora, malgrado fosse freezato, ha deciso di infrangere il regolamento e si è avvicinato a lei per abbracciarla. Con questo gesto, dunque, Belli ha dichiarato di voler uscire con lei dal programma e ricucire il loro rapporto.

Alfonso Signorini, chiaramente, ha dovuto informare il giovane che il suo gesto avesse delle conseguenze irrimediabili, ovvero, l’immediata eliminazione dalla casa. Alex, così, è uscito insieme alla sua compagna ponendo fine al suo percorso. Tuttavia, prima di andare via, il protagonista ha lasciato una serie di bigliettini in casa per Soleil in modo da farle fare una caccia al tesoro.

La caccia al tesoro per Soleil al GF Vip

La Sorge, malgrado fosse profondamente adirata con l’attore in quanto si è sentita usata e sfruttata, ha comunque deciso di assecondare il suo volere. Soleil, dunque, si è messa alla ricerca di tutti i biglietti lasciati da Alex Belli prima di essere squalificato dalla casa del GF Vip. Il motivo risiede nel fatto che al loro interno ci fossero dei messaggi per lei. Gli utenti del web hanno commentato la faccenda e si sono scagliati ancora una volta contro Alex.

In molti, infatti, ritengono che questa sia l’ennesima mossa dell’attore per far parlare di sé. Se ha avuto il tempo di dare luogo a questa caccia al tesoro, vuol dire che era perfettamente consapevole della piega che avrebbe preso la serata. Questo, dunque, per molti telespettatori, non fa altro che acuire sempre di più i sospetti sulla veridicità del suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.