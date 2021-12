Rosalinda Cannavò svela perché Dayane Mello l’ha bloccata: “C’entra sua figlia…”

In questi giorni si è molto parlato dell’allontanamento tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Da quando quest’ultima è stata eliminata dal reality show brasiliano A Fazenda ha deciso di interrompere ogni tipo di contatto con la sua amica.

I fan hanno dato luogo a diverse ipotesi e congetture per provare a giustificare il comportamento della modella. Ad ogni modo, a dare tutte le risposte sulla faccenda è stata proprio una delle due dirette interessate.

L’allontanamento tra Dayane e Rosalinda

Nel corso di uno degli appuntamenti con Casa Chi, Rosalinda Cannavò ha affrontato anche il delicato tema inerente il rapporto con Dayane Mello. Le due si sono conosciute all’interno della casa del GF Vip durante la precedente edizione e sembravano aver creato un’amicizia davvero molto profonda. Purtroppo, però, una volta terminata tale esperienza pare che qualcosa sia andato storto. Le protagoniste si sono entrambe allontanate reciprocamente, ma di recente sembra sia accaduto qualcosa di più significativo.

Durante il periodo di permanenza nel reality brasiliano, Rosalinda si è mostrata molto vicina alla sua amica, specie a seguito dei presunti atti di violenza carnale vissuti dalla Mello. Nel momento in cui la modella è uscita dal programma, però, ha deciso di chiudere i ponti con la sua ex compagna d’avventura. In molti hanno ipotizzato che la donna non avesse apprezzato il modo in cui la Cannavò abbia “ficcanasato” nelle faccende inerenti il suo percorso a La Fazenda.

La Mello furiosa con la Cannavò per colpa di sua figlia

Tuttavia, la verità sembra essere un’altra. Rosalinda Cannavò, infatti, ha spiegato che Dayane Mello l’ha bloccata da Instagram in quanto si è infastidita di un gesto compiuto dall’attrice. In particolare, pare che la modella non abbia preso di buon grado il fatto che la Cannavò sia andata a trovare sua figlia mentre lei era nel reality show e, quindi, senza il suo permesso.

Rosalinda, dal canto suo, si è discolpata dicendo di essere stata invitata dalla nonna della bimba, ovvero la madre di Stefano Sala. La Cannavò, poi, ci ha tenuto a precisare che la modella l’abbia bloccata solo dai social e non da whatsapp. Pertanto, lei le ha mandato tantissimi messaggi per provare a chiarirsi, ma la Mello li avrebbe visualizzati tutti senza dare alcuna risposta. Dayane, per ora, non ha proferito parola in merito, non ci resta che attendere per vedere se lo farà.