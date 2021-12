Il Paradiso delle signore anticipazioni 16 dicembre: Flora prende una decisione, Tina fa un annuncio

Le anticipazioni della puntata del 16 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Tina sarà molto preoccupata per quanto accaduto a sua madre, pertanto, prenderà un’importante decisione. Per quanto riguarda Flora, invece, la donna deciderà cosa fare con le informazioni avute sui Guarnieri.

Tra Salvatore e Armando, invece, ci sarà un chiarimento e il capo-magazziniere si sentirà anche libero di aprirsi con lui in merito a ciò che prova per Agnese. Nino, invece, lascerà tutti senza parole. Scopriamo nel dettaglio tutto ciò che accadrà.

Tina fa un annuncio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 16 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Tina paleserà a tutti una decisione che ha preso in questi giorni. Dopo il malore avuto da sua madre Agnese, la ragazza deciderà di annullare il suo intervento per dedicarsi solamente a lei. Questo chiaramente, genererà molto sgomento in alcune persone molto vicine a lei. Tra Ezio e Veronica, invece, il rapporto diventerà sempre più solido.

Gemma e Stefania, dal canto loro, esorteranno i due a formalizzare il loro legame. Cosa deciderà di fare, dunque, la coppia? Accoglierà di buon grado la richiesta delle loro figlie? Lo scopriremo presto. Nel frattempo, al grande magazzino si verificherà un fatto piuttosto bizzarro. Nello specifico, vedremo che Dora prenderà visione del bigliettino che ha scritto Nino e che ha appeso sull’albero di Natale del magazzino. Ad ogni modo, la fanciulla resterà assolutamente spiazzata da quello che leggerà.

Anticipazioni 16 dicembre: Flora fa una scelta

Le parole contenute all’interno del biglietto lasceranno senza parole anche Armando. I due, dunque, decideranno di parlare con il seminarista per capire cosa volesse intendere con le sue parole. Nel frattempo, al Paradiso delle signore, nella puntata del 16 dicembre vedremo che ci sarà spazio per altre confessioni. Gemma ad esempio, si aprirà molto con Marco e gli confesserà un segreto inerente il suo passato. Il ragazzo rimarrà molto provato da tale confessione.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Flora prenderà un’importante decisione. La donna ha scoperto delle cose molto interessanti che riguardano la famiglia Guarnieri e la morte di suo padre Achille. Ad ogni modo, la protagonista deciderà di non agire in nessun modo contro Umberto e Adelaide. Tra Salvatore e Armando, invece, si verrà a creare un rapporto di grande complicità.