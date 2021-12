Oroscopo 15 dicembre 2021: Ariete indecisi, Scorpione lunatici

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 15 dicembre vedono gli Ariete in preda ai dubbi. I nati sotto il segno della Bilancia, invece, sono un po’ titubanti e i Pesci devono osare di più

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete assaliti dai dubbi in questo periodo sia dal punto di vista professionale sia personale. Se state lavorando ad un progetto molto importante potrebbe essere più difficile del solito riuscire a venirne a capo e a prendere la decisione giusta.

Toro. I cambiamenti inaspettati potrebbero turbarvi. Di solito siete persone molto abitudinarie. Ad ogni modo, in certe circostanze è opportuno darsi da fare per apportare una ventata di aria fresca nella propria vita.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 15 dicembre vi invitano a non mollare la presa. Anche se le cose non dovessero andare esattamente nel migliore dei modi è meglio non arrendersi mai. Dal punto di vista sentimentale è opportuno essere audaci.

Cancro. Giornata migliore per quanto riguarda le emozioni. Chi ha vissuto di recente un periodo molto difficile adesso potrà evadere un po’. In ambito professionale è opportuno fare delle valutazioni.

Leone. Apparentemente tendete sempre a mostrare il vostro lato più duro e forte. Ad ogni modo, anche voi avete delle fragilità e debolezze, che mostrate solamente a coloro i quali riescono ad entrare davvero nel vostro cuore.

Vergine. Nella vita è importante farsi sempre coraggio e andare avanti anche dinanzi le difficoltà. Se avete ricevuto una batosta prendetevi tutto il tempo di cui necessitate per metabolizzare e poi andate avanti.

Previsioni 15 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore potreste avere qualche dubbio di troppo. Se non siete sicuri del rapporto che avete intrapreso, siete sempre in tempo per fermarvi. Non commettete mai l’errore di andare dove vi porta la corrente solo per pigrizia.

Scorpione. L’Oroscopo del 15 dicembre vede i nati sotto questo segno molto audaci. Allo stesso tempo, però, siete molto lunatici in questo periodo, pertanto, le persone che vi circondano potrebbero fare fatica a starvi accanto e a capirvi.

Sagittario. Buon momento per le emozioni. Chi è vincolato ad un rapporto stabile potrebbe ricevere delle belle sorprese. In ambito professionale, invece, i cambi di programma vi potrebbero generare qualche turbamento.

Capricorno. Cercate di organizzare al meglio il tempo che avete a vostra disposizione, non sprecate nessun secondo. In ambito professionale ci sono delle decisioni da prendere, ma cercate di non essere troppo precipitosi.

Acquario. Se ci sono state delle discussioni in amore, adesso potrete recuperare. Dal punto di vista dei rapporti di coppia, invece, è meglio non essere troppo polemici. Nella vita ci vuole un po’ di leggerezza.

Pesci. Osate un po’ di più. Spesso tendete a fermarvi per paura di commettere qualche errore. Fermarsi prima di andare fino in fondo, però, non farà altro che impedirvi di scoprire come sarebbe andata a finire.