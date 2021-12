Soleil Sorge disperata dopo l’uscita di Alex Belli dal GF Vip: lo sfogo disperato con Katia

Alex Belli ha lasciato il GF Vip durante la puntata del 13 dicembre e Soleil Sorge è apparsa disperata. La fanciulla è rimasta malissimo per il comportamento assunto dall’attore in quanto si è sentita presa in giro.

La notte è stata piuttosto complicata e il risveglio lo è stato ancora di più. Questa mattina, infatti, la Sorge si è lasciata andare ad uno sfogo molto sentito specie con Katia Ricciarelli. Scopriamo cosa ha dichiarato.

Lo sfogo di Soleil dopo l’uscita di Alex

Per Soleil Sorge è stato un duro colpo assistere all’incontro tra Alex e sua moglie e alla conseguente uscita di lui, sta di fatto che è apparsa disperata. Già durante la diretta la giovane non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare qualche lacrima, tuttavia, lo sfogo vero e proprio è arrivato in seguito. Questa mattina, infatti, l’ex volto di Uomini e Donne ha ignorato tutti i suoi compagni d’avventura e si è presa un momento per sé e per la sua tristezza.

Soleil ha indossato una pelliccia e un paio d’occhiali da sole ed ha passato diverso tempo a piangere da sola. Nel vedere la sua disperazione, Katia ha deciso di avvicinarsi a lei per spronarla a parlare e reagire. A quel punto, la ragazza si è lasciata andare ed ha ammesso di stare davvero molto male per tutto quello che è successo. Il motivo principale per il quale nutre tutta questa rabbia sta nel fatto che non si aspettava che Alex fosse sempre stato finto con lei.

La Sorge disperata e Katia le sta vicino

Secondo il suo punto di vista, l’attore avrebbe recitato solamente un ruolo per tutto il periodo di permanenza in casa. Katia non ha potuto fare a meno di darle ragione ed ha detto che stavolta Belli ha oltrepassato totalmente il confine. La Ricciarelli, poi, ha esortato Soleil Sorge a pensare alla sua famiglia e a come avrebbe reagito sua mamma nel vederla così disperata. La giovane, allora, ha detto che la donna le avrebbe sicuramente detto di non versare neppure una lacrima per una persona come Alex.

Ad ogni modo, malgrado Soleil abbia sempre mostrato la sua corazza, forse e schietta, in queste ore ha tirato fuori un’umanità che in molti non credevano possedesse. La giovane, infatti, dopo tutto quello che è accaduto, ha detto che paradossalmente continua a nutrire affetto per Belli al punto da dispiacersi per lui.